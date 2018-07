Wer einen Automanager lächeln sehen will, muss ihn bloß auf China ansprechen. Das Reich der Mitte gilt als das Paradies der Branche: traumhafte Verkaufszahlen, geringe Produktionskosten. Mercedes beispielsweise steigerte den Absatz in China im ersten Quartal 2011 um 86 Prozent, Volvo steigerte seine Verkäufe von 2005 bis 2010 um 500 Prozent und will in diesem Jahr 50.000 und 2015 schon 200.000 Autos absetzen. Ford will in den kommenden fünf Jahren 15 neue Autos nach China bringen, ein nie dagewesener Expansionskurs für das Unternehmen. Auch Volkswagen investiert kräftig in neue Modelle und Werke.

Auch auf der derzeit laufenden Automobilmesse in Shanghai kann man schnell den Eindruck gewinnen, es herrsche Wachstum ohne Ende. Doch die Goldgräberstimmung bekommt Dämpfer. Im ersten Quartal 2011 lag das Wachstum des gesamten chinesischen Pkw-Marktes bei rund acht Prozent, erheblich weniger als im Vorjahreszeitraum. Lin Huaibin vom Beratungsunternehmen IHS Automotive geht davon aus, dass das Gesamtwachstum 2011 bei zehn Prozent liegen wird. Die Marktforscher von Auto Foresight erwarten sogar, dass gegen Ende des Jahres der Pkw-Markt nur noch um höchstens fünf Prozent wächst, womöglich gar stagniert.

Automesse Shanghai Automesse Shanghai Die Automesse Shanghai findet seit 1985 alle zwei Jahre statt, in diesem Jahr also zum 14. Mal. Damit ist sie – verglichen mit den Auto-Ausstellungen etwa in Frankfurt oder Detroit – eine junge Motorshow. Die Auto Shanghai ist, zusammen mit der in geraden Jahren stattfindenden Automesse in Peking, eine der wichtigsten Automobilausstellungen Asiens. Nach zwei Pressetagen wurde die Auto Shanghai 2011 am 21. April für das breite Publikum geöffnet, die Messe endet am 28. April.

Die Ursachen sind vielfältig. Die Zinsen steigen, Konjunkturprogramme für die Autoindustrie laufen aus, die Regierung beschränkt Zulassungen – und sogar die Erdbeben-Katastrophe in Japan zeigt Auswirkungen. Nicht nur komplette Autos, auch viele Komponenten für die chinesische Produktion kommen aus Japan. Vor allem Getriebe, Bremsen und Steuerungselektronik. Es drohen noch für Monate Lieferengpässe und Produktionsausfälle.

Als besonders verwundbar gilt die heimische Autoindustrie. Gerade bei der wachsenden Zahl reicher Chinesen laufen ausländische Modelle mit hohem Prestige besonders gut, für sie spielt der Preis oft keine Rolle. Im Nutzfahrzeug-Segment spielen chinesische Hersteller zwar vorne mit, aber unter den zehn meistverkauften Pkw ist mit dem BYD F3 nur ein einziges Auto einer China-Marke. Die erfolgreichsten Hersteller im März waren Shanghai GM mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent, Shanghai VW (9,1 Prozent), FAW-VW (7,2 Prozent), Beijing Hyundai (5,8 Prozent) – also Joint-Ventures ausländischer Hersteller mit Chinesen vor Ort – sowie der lokale Autobauer Chery (5,8 Prozent).

Nicht jedes chinesische Unternehmen nimmt den Erfolg der ausländischen Konkurrenz einfach hin. Durch Plagiate versuchen manche, eigene Nachteile auszugleichen. Kopiertes Autodesign ist dabei nur ein Aufreger-Thema, das aber tatsächlich den etablierten Marken keinen großen Schaden zufügt.

Problematischer ist das Abkupfern von Technik, die oft von Zulieferern kommt. Mehrere Komponenten-Lieferanten berichten, dass Konstruktionen einfach kopiert werden. "Das Patentrecht und der Schutz des geistigen Eigentums bleiben ein Problem", sagt Professor Willi Diez vom Institut für Automobilwirtschaft an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen. "Die chinesische Seite macht zwar verbal Zugeständnisse, doch für die betroffenen Unternehmen bleibt es schwierig, das auch rechtlich umzusetzen."