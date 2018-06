Bei BMW herrschen Freude und Zufriedenheit: Absatz- und Ertragszahlen des Konzerns sind prächtig, die Verkäufe laufen über den Erwartungen – und nicht zuletzt der kleine Markenableger Mini hat einen signifikanten Anteil am Erfolg der Bayern. Nach guter Tradition legt Mini jedes Jahr ein neues Modell nach. Nach dem erfolgreichen Start des SUV Countryman wird es mit dem Mini Coupé zum Herbst wieder sportlicher, und im kommenden Jahr gibt es mit der Einführung des Mini Roadster eine zweite offene Version neben dem Cabriolet. Auf dem Genfer Salon zeigte Mini jüngst die Studie des Rocketman. Die könnte ebenfalls Realität als "Mini-Mini" werden.

Hauptkonkurrenten wie Audi und Mercedes haben hier noch deutlichen Nachholbedarf. Audi hat mit dem A1 bisher gerade einmal eine dreitürige Modellversion auf den Markt gebracht. Nachdem der in Brüssel produzierte A1 im vergangenen Herbst zunächst erfolgreich gestartet ist, sind viele deutsche Händler seit dem Jahreswechsel mit der Kundennachfrage nicht mehr zufrieden. Deutschlandweit gibt es keinerlei Probleme, ein A1-Bestandsfahrzeug zu bekommen: Ob in München, Berlin, Stuttgart oder Frankfurt – Kopfschütteln gibt es bei der Anfrage nirgends. Die meisten größeren Händler können sofort einen A1 liefern und sogar bei den Rabatten sieht es für den Kunden rosiger als, als es bis Ende vorigen Jahres zu befürchten gewesen wäre.

Doch die Ingolstädter werden beim A1 zeitnah nachlegen. Ende des Jahres dürfte die fünftürige Version des A1 Sportback folgen, für 2012 stehen die Sportversion S1 und eine offene Version des Einsers an. Auch der leicht vanartige Audi A2 steht noch bevor. Noch in diesem Jahr bringt Audi zudem den kleinen Bruder von Q5 und Q7: Der bei Seat im spanischen Martorell produzierte kleine Crossover namens Audi Q3 soll dem BMW X1 hinterhereilen, der sich bei der Kundschaft einer großen Nachfrage erfreut und sogar dem Erfolgsmodell BMW 3er Touring mächtig Konkurrenz macht.

Apropos BMW: Noch zwei Jahre entfernt sind die ersten Modelle der Submarke BMW i . Das zunächst unter der Bezeichnung Megacity Vehicle gelaufene Modell i3 – ein kleines Stadtauto mit Leichtbaukarosse und Kohlefasermodulen sowie einem Elektromotor – wird erst ab 2013 kommen, ebenso der größere, sportlicher designte i8 mit Plug-in-Hybridantrieb. Auf der IAA in diesem Herbst soll es einen ersten Ausblick auf den i3 geben.

Auch die Daimler-Marke Mercedes-Benz hat bei seinen Modellen unterhalb der frisch modellgepflegten C-Klasse einiges vor. In der zweiten Aprilhälfte wird auf der Automesse in Shanghai erstmals eine Studie der künftigen A-Klasse zu sehen sein. Während diese jedoch erst im kommenden Jahr ihre Premiere feiert, wird die darüber positionierte B-Klasse bereits auf der Frankfurter IAA Mitte September als Serienmodell vorgestellt. Sie soll mit ihrem Van-Design in Zukunft auch jene Kunden abgreifen, die sich bisher für die A-Klasse erwärmen konnten.

Deren neues Design wird dagegen deutlich emotionaler: Die A-Klasse verabschiedet sich von ihrem wenig ansprechenden Hochdach-Outfit. Zudem sollen – neben einem jugendlich animierten Innenraum – Turbotriebwerke, Doppelkupplungsgetriebe und optionale Allradvarianten Neukunden von Audi, Alfa Romeo und BMW zu Mercedes locken.

Nichts Neues gibt es hingegen in Sachen Smart. Die Verkaufszahlen der Daimler-Sparte dümpeln vor sich hin, sanken im Jahr 2010 gar unter die 100.000-Stück-Marke. In diesem Jahr dürfte es nur wenig erfolgreicher werden, denn außer ein paar Sondermodellen haben die Hambacher aktuell nichts in der Pipeline. Die neue Smart-Generation des Fortwo kommt erst 2013 in den Handel. Der Fünftürer folgt sogar noch ein Jahr später. Auch die Smart-Anhänger in den USA müssen noch lange drei Jahre auf den dringend benötigten Fünftürer warten, nachdem die kurzfristig mal geplante Eigenkreation eines vorgezogenen Smart Forfour auf Nissan-Micra-Basis ausschließlich für den US-Markt gestorben ist.

Wann das Kleinwagenprojekt der Daimler AG jemals etwas abwirft, bleibt ohnehin ungewiss. Da bieten A- und B-Klasse auf der neuen Frontantriebsplattform schon deshalb bessere Aussichten, weil es nicht bei dem Doppelgespann allein bleiben soll. Neben A- und B-Klasse werden auf gleicher Basis ebenfalls ein kleiner Bruder des CLS und der Crossover BLK entstehen. Weitere Modelle wie Cabrio und Coupé sind in der finanziellen Prüfung.