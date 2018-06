Der Wind im Haar, Vollgas ohne Reue und kein überflüssiger Schnickschnack an Bord – so war Autofahren vor langer Zeit. Der Renault Twizy bringt dieses Gefühl zurück. Das winzige Fahrzeug ist so puristisch und auch fast so kompakt wie ein Motorroller, fährt aber rein elektrisch. Die eiförmige Karosserie erinnert ein wenig an den C1-Roller von BMW, doch der Twizy hat vier Räder. Bei der Zulassung wird der Twizy wie ein Quad als Kfz eingestuft (L7e).

Dann treibt ein 15 kW (20 PS) starker Elektromotor die Hinterräder an. Im Unterboden sitzt crashgeschützt der Lithium-Ionen-Akku mit 7 kWh Speicherkapazität. Damit sind je nach Fahrweise bis zu 100 Kilometer Reichweite drin. Getankt wird an einer normalen Steckdose, eine volle Ladung dauert laut Renault dreieinhalb Stunden.

Die Beschleunigung ist ordentlich, aber nicht überwältigend – und das mit Absicht: "Der Wagen soll für alle Personen einfach zu fahren sein", sagt der technische Produktmanager Yvan Capelle. "Der Motor hat ein Drehmoment von 57 Newtonmetern. Wir haben auch mit 75 Newtonmetern experimentiert, doch das war einfach zu viel."

Auch mit weniger Temperament ist der Twizy flugs bei seiner Höchstgeschwindigkeit angelangt. Auf den Testfahrten mit den seriennahen Prototypen ging der Tacho bis auf 85 km/h, das Serienmodell soll auf 80 km/h begrenzt werden. Durch die 100 Kilo schweren Akkus im Unterboden liegt der Twizy ohne Kippneigung gut auf dem Asphalt.

Die große Stunde schlägt, wenn man sich durch dichtes Verkehrsgetümmel und an Hindernissen vorbei mogeln muss. Die Lenkung der Prototypen ist noch etwas schwergängig, doch man kann den lediglich 450 Kilo schweren Zwerg flink durch einen Hütchen-Slalom jagen. Schließlich ist der Twizy nur 2,3 Meter lang und 1,2 Meter breit. Mit seinem Wendekreis von 3,4 Metern steckt er jeden Kleinstwagen in die Tasche – vom Smart (4,4 Meter) über den Renault Twingo (4,9 Meter) bis zum Toyota IQ (3,9 Meter). Der Kleine passt auch in sehr kleine Parklücken, zur Not kann er auch mit dem Heck zum Bordstein stehen.

Die Reduzierung auf das Wesentliche hat natürlich auch Nachteile. ABS und ESP fallen aus Kostengründen weg. Dafür gibt es immerhin Dreipunktgurte mit einem zusätzlichen Seitengurt für den Fahrer, dazu einen Airbag und vier Scheibenbremsen, die auch ordentlich greifen. Fahrer und Passagier sitzen hintereinander wie auf einem Motorrad. Der Sozius hockt wie in einem Kokon, hat aber genügend Kopf- und Beinfreiheit.