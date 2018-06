Große Reichweiten, kurze Ladezeiten und Resistenz gegen extremes Wetter – der chinesische Autobauer BYD lobt seine 50 Elektroautos, die für die Pengcheng Electric Taxi Company über Shenzhens Straßen rollen. Im ersten Jahr des Pilotprojekts haben sie insgesamt 2,77 Millionen Kilometer zurückgelegt und schafften dabei bis zu 250 Kilometer Reichweite pro Ladung. Im Vergleich zu Benzinern haben die Wagen vom Typ BYD E6 monatlich 788 Euro Treibstoffkosten eingespart. "Die Flotte hat die harten Wetterbedingungen in Shenzhen mit einem heißen Sommer und dem sehr kalten Winter überstanden. Sowohl Fahrer als auch Passagiere waren hochzufrieden mit dem Fahrgefühl der Taxis", heißt es vom Konzern. Einige der Taxen hätten bis zu 100.000 Kilometer zurückgelegt. Im Schnitt waren die Autos 400 Kilometer am Tag unterwegs und machten einmal täglich Pause, um die Batterien innerhalb von 20 Minuten aufzuladen.

Trotz der Schnellladung, die als belastend für die Akkus gilt, hat es nach Angaben des Konzerns bei den Lithium-Eisenphosphat-Batterien keinen merkbaren Leistungsabfall gegeben. Eisenphosphat-Akkus sind eine Variante der Lithium-Ionen-Akkus. Sie gelten im Vergleich zu anderen Varianten als sicher und kostengünstiger, haben aber eine relativ geringe Kapazität. Im Laufe des Jahres will BYD 250 weitere Elektrotaxen an die Universität von Shenzhen ausliefern.

Mit dem Flottenversuch in der Millionenstadt Shenzhen will BYD die Belastbarkeit der Elektrotechnologie seiner neuen Autogeneration testen. Dabei hat das Unternehmen positive Nachrichten bitter nötig – im ersten Quartal 2011 brach der Absatz ein. Außerdem wurde die Einführung des BYD E6 in den USA verschoben – von 2010 auf 2012. Bei der US-Version habe man für eine bessere Crash-Sicherheit die Konstruktion des Wagens verstärkt, sagt BYD-Manager Paul Lin. Die Wohnungsbaubehörde in Los Angeles nutzt schon einige Hybridlimousinen des Vorgängermodells F3DM als Dienstfahrzeuge.

Trotz der Verzögerungen ist Daimler-Partner BYD der chinesische Autobauer mit den größten Stromer-Ambitionen. Das Unternehmen stellt von den Lithium-Ionen-Zellen über das Batteriepaket bis hin zum Elektromotor und der elektronischen Steuerung alle wichtigen Komponenten selbst her. Alle anderen Hersteller kaufen sich die Technik ganz oder teilweise bei Zulieferern ein. 2013, so hat es Daimler-Chef Dieter Zetsche angekündigt, soll in Kooperation mit BYD eine eigene Automarke für Elektroautos in China entstehen.