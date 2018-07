Seit Januar 2011 gibt es den neuen Biosprit E10 an den Tankstellen. Rund vier Monate nach der Einführung will ihn noch immer kaum einer tanken. Laut einer Umfrage von Auto Bild unter 20.000 Lesern sind 95 Prozent der Autofahrer gegen die neue Öko-Benzinsorte. Politik und Mineralölindustrie erklären die Zurückhaltung der Autofahrer unter anderem damit, dass die Kunden zu wenig informiert worden seien.

Manche Erklärungsversuche der Politiker erwecken bei mir den Eindruck, dass man uns Kfz-Besitzer für zu doof hält, herauszufinden, ob das eigene Auto mit E10 betankt werden darf oder nicht. Das empfinde ich als Frechheit! Mein Auto kann mit Super, Super E10 und Super Plus betankt werden, das weiß ich genau. Dass ich den neuen sogenannten Biosprit tanken kann, heißt allerdings noch lange nicht, dass ich ihn auch tanken will.



Für mich sprechen vor allem drei Punkte gegen E10. Erstens ist es wegen des hohen Energieaufwands bei der Produktion von Ethanol fraglich, ob die Beimischung überhaupt umweltfreundlich ist.



Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Zweitens sind einige Kfz-Experten der Meinung, dass es bei regelmäßiger Betankung mit E10 zu einer Verdünnung des Motoröls kommen kann. Das führt entweder dazu, dass der Motor schneller verschleißt, oder dass man kürzere Ölwechselintervalle benötigt. Beides würde Mehrkosten bedeuten, die verbunden mit dem Mehrverbrauch durch den Biosprit den Preisvorteil gegenüber Super oder Super Plus aufwiegen.



Der dritte und wichtigste Grund, der gegen E10 spricht, ist ein ethischer. Laut dem Greenpeace-Argrarexperte Martin Hofstetter wurden im vergangenen Jahr weltweit 142 Millionen Tonnen Getreide für Biosprit verbraucht. Genug, um 420 Millionen Menschen ein Jahr lang zu ernähren – eine erschreckende Tatsache in Anbetracht der vielen Menschen auf unserem Planeten, die hungern. Ich kann es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, mit jeder Tankfüllung zur Ausweitung des Welthungers beizutragen.



Die Einzigen, die sich am E10 erfreuen und ordentlich daran verdienen, scheinen die Mineralölindustrie und der Staat zu sein. Die Mineralölindustrie lässt einfach Super an den meisten Tankstellen verschwinden, oder bietet es nur noch zum Preis von Super Plus an. Der Staat wiederum verdient an seiner Ausgleichsabgabe, die automatisch fällig wird, wenn die Mineralölunternehmen die vorgeschriebene Biokraftstoffquote von 6,25 Prozent nicht erreichen. Das wird dieses Jahr voraussichtlich der Fall sein.

Mein persönliches Fazit: E10? Nein, danke!