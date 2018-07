4/4

Das Frankfurter Radfahrbüro im Straßenverkehrsamt hat in diesem Jahr begonnen, Lufttankstellen in der Stadt aufzustellen, hier an der Hauptwache. Mit einem Zwei-Euro-Stück können Radfahrer eine Pumpe aus der Halterung ziehen und müssen ihr Rad nicht nach Hause schieben, sollte den Reifen Luft fehlen.