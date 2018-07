Der Ford Focus erfreut sich besonders in der Turnier-Version großer Beliebtheit: Fast zwei Drittel aller Focus-Kunden entscheiden sich laut Hersteller für die Kombi-Variante, gut ein Drittel für die Limousine. Das hat zwei gute Gründe. Zum einen hat der übermächtige VW Golf die kompakte Limousinenklasse fest im Griff und lässt so Konkurrenten wie Focus oder Opel Astra kaum Luft. Zum anderen präsentiert sich der Turnier seit Ende der neunziger Jahre als die wirklich variable Variante des Focus: ein gutes Fahrwerk kombiniert mit einem großen Stauraum.

Das hat sich bei der dritten Auflage, die in diesen Tagen auf den Markt kommt, kaum geändert. Hinter der weit aufschwingenden Heckklappe bietet der 4,56 Meter lange Focus Turnier einen Laderaum, der bei umgeklappter Rückbank bis zu 1.516 Liter schlucken kann – ideal für den gewerblichen Einsatz oder die private Fahrt in den Urlaub. Im Normalzustand sind es immerhin noch 476 Liter. Damit liegt der Turnier etwa auf Augenhöhe mit dem VW Golf Variant und bietet Platz genug, die Zuladung von bis zu 533 Kilogramm munter auszuschöpfen.

Allerdings: Gegenüber dem Vorgänger hat der Focus Turnier ein wenig an Laderaum eingebüßt. Und wer die kompletten 1.516 Liter nutzen will, stößt auf den nächsten Nachteil, den der Turnier gegenüber Konkurrenten hat: Ein teilautomatisierter Faltmodus für die Rücksitze ist nicht verfügbar. So wird erst die Sitzfläche nach vorne geklappt und danach die Lehne umgelegt. Ansonsten bietet die Rückbank ausreichend Platz für Fondpassagiere. Selbst groß gewachsene Erwachsene halten es dank des 2,65 Meter langen Radstandes auf längerer Fahrt auf den hinteren Sitzen aus. Zu dritt wird es im Fond allerdings nicht nur für die Schultern eng.

Nichts auszusetzen gibt es nach wie vor am bekannt guten Focus-Fahrwerk. Die Abstimmung von Federn und Dämpfern ist straff, aber niemals zu hart. Die elektrische Servolenkung könnte noch etwas direkter sein, dennoch gehört sie zu den besten im Kompaktklasse-Segment. Das Cockpit ist mit seinen unzähligen Tasten und Knöpfen dagegen ein wenig unübersichtlich, die Funktion eines Schalters erschließt sich nicht in jedem Falle intuitiv.

Ein interessantes Paket für private und geschäftliche Kunden gleichermaßen dürfte der Ford Focus Turnier 1.6 TDCi sein. Der Vierzylinder-Dieselmotor läuft vibrationsarm und ist mit seinen 85 kW (115 PS) kraftvoll genug, um auch längere Strecken mit vollem Laderaum angemessen hinter sich zu bringen. Den Spurt von 0 auf 100 Stundenkilometer schafft der Fronttriebler in 11,1 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 193 Stundenkilometer. Allerdings tut sich der Motor bei niedrigen Drehzahlen schwer, auf Touren zu kommen. Oberhalb von 2.000 Umdrehungen pro Minute sieht das anders aus. Als Normverbrauch nennt Ford 4,2 Liter Diesel. In der Innenstadt hilft die Start-Stopp-Automatik, den realen Verbrauch in Grenzen zu halten.

Serienmäßig ist der 115-PS-Diesel mit einem leicht zu schaltenden manuellen Sechsgang-Getriebe ausgestattet. Optional gibt es ein Doppelkupplungsgetriebe, das bei gleicher Leistung jedoch dann an einen Vierzylinder-Diesel mit zwei Litern Hubraum gekoppelt ist. "Wir rechnen beim neuen Turnier mit einem Dieselanteil von rund 70 Prozent", sagt Carl-Philipp Mauve, Marketingdirektor bei Ford. Anfang 2012 bringt der Hersteller den Focus – auch als Turnier – zudem in einer Econetic-Version auf den Markt, dessen 1,6 Liter großer Spardiesel mit 105 PS nur 3,5 Liter verbrauchen soll. Das entspräche dann einem CO2-Ausstoß von 95 Gramm pro Kilometer.

Als Basispreis verlangt Ford für den Focus Turnier mit einem 77 kW (105 PS) starken 1,6-Liter-Benzinmotor in der Ausstattungsvariante Ambiente 18.650 Euro. Das Leistungsspektrum des Turnier reicht bei den Benzinern bis zu 134 kW (182 PS), die Dieselaggregate beginnen bei 70 kW (95 PS) und enden bei 120 kW (163 PS). Der Einstiegspreis bei den Dieseln liegt bei 20.750 Euro. Der von uns getestete Focus Turnier 1.6 TDCi Titanium kostet bereits stramme 25.500 Euro. Dafür gibt es dann schon Ausstattungsextras wie Klimaautomatik, Soundsystem, Tempomat, Sportsitze, Alufelgen und Reifendruckkontrolle.

Zudem bietet Ford – allerdings nur gegen Aufpreis – eine Reihe von elektronischen Fahrassistenzsystemen an, die es sonst in der Kompaktklasse kaum gibt, etwa Verkehrszeichenerkennung, Toter-Winkel-Assistent, Fahrspurhilfe, Müdigkeitswarner oder das sogenannte "City-Stop"-System. Hier überwacht ein Lasersensor bei Geschwindigkeiten unter 30 Stundenkilometer kontinuierlich den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Wird dieses langsamer oder bremst gar abrupt, erhöht "City Stop" den Bremsdruck oder leitet automatisch einen Bremsvorgang ein.