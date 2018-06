Das französische Wort monde heißt Welt – und beim Mondeo, dem Mittelklasse-Modell von Ford, ist der Name Programm. Als der Autohersteller den ersten Mondeo 1993 auf den Markt brachte, war er als "Weltauto" konzipiert, das rund um den Globus seine Kunden finden sollte. Um die Jahrtausendwende war der Mondeo nach dem Focus das in Deutschland am meisten verkaufte Modell von Ford: Über 60.000 neue Mondeos wurden damals jährlich zugelassen. Mittlerweile kommt er nur noch auf rund 20.000 Neuzulassungen, in der Ford-Modellpalette ist er längst vom zweiten Platz verdrängt. Eine Überarbeitung war also überfällig.

Das Update steht nun seit Kurzem bei den Händlern. Von außen ist zunächst kaum zu erkennen, dass sich etwas verändert hat. Am auffälligsten sind noch die LED-Leisten des Tagfahrlichts. Aber bei näherer Betrachtung wird doch schnell deutlich, dass die Ford-Ingenieure einige Entwicklungsarbeit investiert haben: Neue Motoren arbeiten unter der Haube, und eine ganze Truppe von Assistenzsystemen steht dem Fahrer zumindest optional gegen Aufpreis zur Seite – vom Spurwechselassistenten über einen Müdigkeits- bis zum Auffahrwarner.

Dabei blieben die entscheidenden Pluspunkte des Mondeo erhalten: ein sehr gutes Fahrwerk und jede Menge Platz. Nicht umsonst wird die Kombiversion, bei Ford Turnier genannt, von den meisten Mondeo-Kunden geordert. Der üppige Laderaum liegt bei voller Bestuhlung mit 554 Litern zwar etwa auf Höhe der Konkurrenz, doch bei umgeklappter Rückbank sticht der Mondeo Turnier mit 1.745 Litern Ladevolumen alle anderen aus. Dazu passt die hohe Zuladung von fast 700 Kilogramm.

Die große Heckklappe des Mondeo schwingt weit nach oben und gibt eine geradezu riesige Öffnung frei. Der Kofferraumboden selbst ist niedrig, auch schwere Getränkekisten lassen sich ohne viel Kraftaufwand dort entladen. Wer es noch bequemer will: Gegen 480 Euro Aufpreis lässt sich ein ausziehbarer Ladeboden bestellen. Der hat allerdings den kleinen Nachteil, dass herumpurzelnde Gegenstände gern mal unter dem mobilen Boden verschwinden und dann nur mühsam wieder hervorzukramen sind.

Auch große Mitfahrer stoßen sich hinten nicht Kopf und Knie

Viel Platz haben in dem 4,83 Meter langen Mondeo auch die Passagiere. Sie können mühelos vorn und in den Fond einsteigen. Die straff gepolsterten Vordersitze sind trotz der etwas knappen Sitzfläche auch auf langen Fahrten bequem und bieten ausreichend Seitenhalt. Auf der Rückbank gibt es ebenfalls genügend Platz für zwei Passagiere, selbst für größere Mitfahrer. Der Seitenhalt ist hinten nicht optimal, aber immerhin gibt es Haltegriffe über beiden Türen. Die herunterklappbare Armlehne in der Mitte sorgt für zusätzliche Stabilität.

Das Lenkrad ist in der Tiefe und in der Neigung verstellbar, die Sitze selbst lassen sich ebenfalls gut anpassen. Die suboptimale Sicht des Fahrers ist allerdings ein Manko. Nach schräg hinten behindern die breiten B- und C-Säulen den Ausblick, vorn lässt sich das Ende der schräg abfallenden Motorhaube nur ahnen und hinten verschwinden Hindernisse schnell aus dem Sichtfeld. Optional bestellbare Parksensoren für vorn und hinten sind also gut angelegtes Geld.