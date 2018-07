1/6 Der Größte unter den Minis: Der Countryman misst mehr als vier Meter. 2/6 Aber er ist keine Mogelpackung, sondern ein echter Mini – das zeigt schon seine Optik. 3/6 Der Innenraum präsentiert sich im bekannten Mini-Look: Retro-Schalter, rundliche Anzeigen und Bedienmodule, wie man es kennt. 4/6 Der mittig angeordnete Rundtacho in überdimensionaler Bauart ist allerdings Geschmackssache. 5/6 Das Heck bietet viel Platz: Hier wartet ein Laderaum mit 350 Litern. Wer die Rücksitze umklappt, kann mehr als 1.100 Liter nutzen. 6/6 Nicht ganz überzeugend ist der Countryman im Praxistest – der Motor hält nicht das, was er verspricht.

So einen wie den Mini Countryman hat es bisher noch nicht gegeben. Wer Mini hört, denkt an wendige Flitzer mit zwei Türen, kurzen Überhängen und einem vernünftigen Größe-Raum-Verhältnis – bei sehr kleiner Größe, wohlgemerkt. Doch der fünftürige Countryman ist mit seiner Länge von 4,10 Metern alles andere als mini: Der erste SUV-Crossover der BMW-Submarke soll der Mini für alle Fälle sein. Mit dem Aufstieg in die gefragte SUV-Klasse versucht Mini, neue Kundengruppen zu erschließen und seinen Marktanteil auszubauen.

Zumindest in Europa gehören Crossover und Diesel untrennbar zusammen – mit Benzinmotor stehen auch die Crossover der unteren Mittelklasse meist schwer verkäuflich in den Schauräumen der Händler. Auch viele Kunden des bei Magna in Steyr produzierten Mini Countryman dürften sich für die Variante Cooper D entscheiden.

Zunächst: Der Countryman ist keine Mogelpackung, sondern ein echter Mini . Das verrät schon das große Logo auf der Heckklappe. Allerdings ist der Mini-Crossover keine Designikone. Die Front wirkt bauchig, und auch das Heck erinnert optisch eher an das Einsatzfahrzeug von Bob, dem Baumeister. Mini will – zumindest bei der Außendarstellung des Countryman – offenbar keine Designpreise gewinnen.

Der Innenraum präsentiert sich im bekannten Mini-Look: Retro-Schalter, rundliche Anzeigen und Bedienmodule, wie man es kennt. Der mittig angeordnete Rundtacho in überdimensionaler Bauart ist dabei Geschmackssache. Auch das optional bestellbare Navigationssystem ist alles andere als perfekt positioniert. Hier hieß es, leider, function follows form . Der Navi-Bildschirm wurde in den runden Speedometer gepresst, und aus der Tachoanzeige wurde ein nur schwer abzulesendes Skalenband. Das sieht zwar schick aus, ist aber schlicht unpraktisch. Auch die Bedienung des sehr guten Navi-Systems über einen dünnen Dreh-Drücksteller zwischen den vorderen Sitzen ist alles andere als ideal.

Mini preist den Countryman als Fahrzeug mit Platz für bis zu fünf Personen. Doch da man im Fond kaum ernsthaft zu dritt sitzen kann, sollte man sich bei der Bestellung besser gleich für die viersitzige Version entscheiden. Sieht besser aus und garantiert einen angenehmeren Transport der Fondpassagiere auf der Rückbank. Fahrer und Beifahrer freuen sich über gut konturierte Sitze, die auch auf längeren Strecken Freude machen. Unverständlich ist aber, warum Mini dem Countryman nur eine mäßig komfortable Sitzhöhenverstellung mit auf den Weg gibt.

Eine elektrische Sitzverstellung sucht man in der Aufpreisliste ebenso vergeblich wie eine verlängerbare Oberschenkelauflage oder eine elektrische Heckklappe. Gerade die automatische Hecköffnung wäre sinnvoll und findet bei der Konkurrenz durchaus Beachtung. Hinter der eben nur manuell zu öffnenden Heckklappe wartet ein Laderaum mit 350 Litern. Wer die Rücksitze umklappt, kann mehr als 1.100 Liter nutzen. Das ist nicht riesig, im Alltag braucht wohl kaum jemand mehr Platz.

Die große Stärke des Mini Countryman ist sein Fahrwerk. Die Federung ist stramm, die Lenkung direkt. Gerade bei schnellerem Tempo würde man sich eine elektronische Dämpferverstellung wünschen, um zwischen komfortablem Citymodus und Kurvenhatz auf dem Land zu wählen – fehlt leider. Positiv fallen dafür die gut abgestimmten Regelsysteme auf, die den Fahrer auch in Grenzbereichen nicht unnötig bevormunden.