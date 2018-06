Inhalt Seite 1 — Audi bringt den Hybrid in die obere Mittelklasse Seite 2 — Sparsamer bleibt der Diesel Auf einer Seite lesen

Nach dem Q5 spendiert Audi nun auch seinem Dauerläufer A6 den gleichen Hybridantrieb. So kämpft sich das Konzept des Doppelantriebs langsam auch bei den deutschen Herstellern hinunter in die Mittelklasse. Bislang setzen die hiesigen Autoproduzenten ja lediglich in der Luxusklasse auf Hybrid, etwa im VW Touareg oder im BMW X6. Allerdings ist auch der Audi A6 noch alles andere als bescheiden – so richtig volksnah ist auch dieses Modell nicht wirklich.

Anders als im SUV Q5 wirkt das Motoren-Duo im A6 nicht auf alle vier, sondern nur auf die beiden vorderen Räder. Bei dem Hybrid der Ingolstädter sind der Verbrennungs- und der Elektromotor unmittelbar hintereinander montiert und liefern kombiniert kurzfristig eine Systemleistung von 180 kW (245 PS) und ein maximales Drehmoment von 480 Nm ab. Der Benziner allein, ein leicht modifizierter 2.0 TFSI-Benziner aus dem VW-Konzern, kommt auf 155 kW (211 PS) und ein Drehmoment bis zu 350 Nm, das zwischen 1500 und 4200 Umdrehungen pro Minute anliegt.

Der per Turbo aufgeladene Vierzylinder wurde für den Hybrid-Einsatz gleich in mehreren Punkten verändert. Die Lichtmaschine wurde – da unnötig – gestrichen, die Kurbelwelle und der Turbolader bekamen eine Feineinstellung, und ein sekundäres Luftsystem am Zylinderkopf lässt die Abgasreinigung schneller anspringen.

Der Elektromotor – im Fachjargon "permanent erregte Synchronmaschine" – dient auch als Starter und, sobald der Audi verzögert, als Generator. Bei Bedarf bietet der E-Motor bis zu 40 kW (54 PS) und kommt auf 210 Nm Drehmoment. Den Strom dafür liefert ein 36,7 Kilogramm schwerer luftgekühlter Lithium-Ionen-Akku aus 72 Zellen. Er ist im kollisionsgeschützten Bereich des Gepäckraums untergebracht. Dadurch schrumpft der Kofferraum des A6 von normalerweise 530 Liter Fassungsvermögen auf 375 Liter – in etwa das, was zum Beispiel ein Opel Astra bietet. Werden im Hybrid-A6 die Lehnen der Rücksitze umgeklappt, stehen 850 Liter Ladevolumen zur Verfügung.

Die Achtstufen-Automatik des A6 Hybrid ist ebenfalls stark modifiziert. An die Stelle des üblichen Drehmomentwandlers ist der scheibenförmige Elektromotor gerückt. Eine Lamellenkupplung verbindet ihn mit dem Verbrennungsmotor oder trennt ihn davon, je nach Bedarf. Zu merken ist von dem Wechselspiel während der Fahrt nichts. Nur ein spezielles Anzeigeinstrument, das den Drehzahlmesser ersetzt, zeigt den jeweiligen Zustand im Duett von Verbrennungs- und Elektromotor an.