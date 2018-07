Dass der neu angeschaffte Wagen in aller Regel nicht hält, was der Hersteller verspricht, ist zumindest beim Spritverbrauch alt bekannt. Die Autoproduzenten beziehen sich bei den Angaben auf den Normzyklus, der starke Beschleunigungen ebenso wenig berücksichtigt wie angeschaltete Energiefresser wie Licht oder Klimaanlage. Doch selbst wenn diese aus sind, erreicht der normale Autofahrer selten den vom Hersteller angegebenen Verbrauchswert.

Berechtigt diese Abweichung von der Angabe zum Rücktritt vom Kaufvertrag? Das kommt auf die Abweichung an, urteilte das Oberlandesgericht Hamm in einem neuen Urteil – und entschied im konkret vorliegenden Fall gegen den Autokäufer. Der wollte den Kaufvertrag rückgängig machen, als sich herausstellte, dass der neu erworbene Pkw nicht den vom Hersteller angegebenen Verbrauch von 7,1 Litern auf 100 Kilometer erreichte, sondern real erheblich mehr schluckte. Ein Gutachter stellte einen tatsächlichen kombinierten Verbrauch von 7,7 Litern fest.

Der Autokäufer betrachtete die Angabe im Datenblatt als eines der Merkmale des Fahrzeugs – daher, so seine Argumentation, liege ein Mangel vor, der zum automatischen Rücktritt vom Kaufvertrag berechtige. Das aber bestritten die Richter. Sie erkannten zwar an, dass der Mehrverbrauch von rund 8,5 Prozent einen Mangel darstelle. Er sei aber nicht schwerwiegend genug, um daraus einen Anspruch auf Rückabwicklung des Kaufvertrags abzuleiten.

Die Hammer Richter folgten damit früheren Urteilen, wonach der tatsächliche Verbrauch eines Neufahrzeugs um mindestens zehn Prozent über den Herstellerangaben liegen muss, um vom Kaufvertrag zurücktreten zu können. Gleiches gilt für die Angaben der Kohlendioxid-Emissionen, weil diese mit dem Verbrauch Hand in Hand gehen. Daher stellte in dem verhandelten Fall auch der bemängelte höhere CO2-Ausstoß von 178 Gramm je Kilometer keinen ausreichenden Mangel für einen Rücktritt vom Kaufvertrag dar – der Hersteller hatte 169 Gramm je Kilometer angegeben.

Hinzu kommt: Die Angaben auf dem Datenblatt eines Neuwagens beziehen sich in der Regel nicht auf das konkret gekaufte Auto, sondern auf ein dem Modell zuzuordnendes Labor-Prüffahrzeug. Auch in dem konkreten Fall stand im Datenblatt des Herstellers: "Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebots, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen." Deshalb, so die Richter, bedeute die Angabe des Kraftstoffverbrauchs im Datenblatt nicht, dass die Werte von dem konkreten Autokäufer in seiner eigenen, täglichen Fahrpraxis erreichbar sein müssen.