Lässt der Service im Autohaus zu wünschen übrig, kennen reiche Chinesen mitunter kein Erbarmen. Im März ging ein Foto aus der Volksrepublik um die Welt, auf dem Arbeiter mit Vorschlaghämmern einen Lamborghini Gallardo zerstören. Der Besitzer des italienischen Premium-Sportwagens hatte den Schlägertrupp angeheuert, um den PS-Boliden öffentlichkeitswirksam zu demolieren. Auslöser: Der Luxusschlitten zickte nach der Durchsicht in einer offiziellen Lamborghini-Werkstatt herum. Für den offenbar nicht von Geldnot geplagten Chinesen war das wohl zu viel des Guten.

Die Anspruchshaltung des Lamborghini-Fahrers passt nach Meinung von Experten zum Gesamtbild bestens betuchter Kunden aus dem Riesenreich, auf dessen Kaufkraft derzeit gerade die deutschen Hersteller von Luxusautos setzen. Doch dieser Markt hat eben seine Tücken: "Chinesen sind wesentlich ungeduldiger und anspruchsvoller als die Deutschen", sagt Christian Hummel, der Chinas Automarkt für das Beratungsunternehmen Capgemini Consulting beobachtet.

Der Käuferkreis für Luxuswagen in China wächst enorm. Capgemini ermittelt regelmäßig die Zahl derjenigen, deren flüssiges Vermögen bei mehr als einer Million US-Dollar (rund 700.000 Euro) liegt. Diese Gruppe zählte in China im vergangenen Jahr 535.000 Menschen. "Die chinesischen Kunden im Premiumfahrzeug-Segment haben aber wenig Erfahrung mit Service oder Autokauf. Wenn man die fragt, was sie wollen, sagen sie: 'Alles'", berichtet Hummel. Premiumhersteller trennten teilweise Service- und Verkaufsräume – damit die umworbenen Interessenten von der "Beschwerdekultur" nicht behelligt werden.

Zwar standen den 535.000 chinesischen Dollar-Millionären in Deutschland 2010 gut 900.000 Superreiche gegenüber. Doch diese Gruppe wächst in China rasant: Allein von 2009 auf 2010 nahm die Zahl der Dollar-Millionäre in der Volksrepublik um zwölf Prozent zu. In China leben mit gut 1,3 Milliarden Menschen etwa 17 Mal so viel wie in Deutschland – und der Wohlstand ist dort, ebenso wie der Bedarf an Autos, ein junger Trend.

Längst liefern sich die Autokonzerne mit Weltpremieren, neuen Modellen und Milliardeninvestitionen in China ein Wettrennen um den Boom-Markt Nummer eins. Volkswagen-Chef Martin Winterkorn etwa sprach im April dieses Jahres von einem "Gravitationszentrum des Wachstums". Der VW-Konzern ist Marktführer in China und plant bis 2015 Investitionen in Höhe von 10,6 Milliarden Euro. Wie gut die Flaggschiffe unter dem Konzerndach – der VW Phaeton und der Audi A8 – in China laufen, weist der Konzern nicht aus. Aber von den im ersten Halbjahr 2011 gut 4,1 Millionen verkauften Autos aus der VW-Familie entfällt mehr als jedes vierte auf China.

Der mit VW eng verbandelte Sportwagenbauer Porsche will in diesem Jahr etwa jeden fünften Wagen in China absetzen, das wären rund 20.000. Mit 11.712 Autos im ersten Halbjahr 2011 gelang den Stuttgartern ein Plus von 47 Prozent – der höchste Zuwachs aller Regionen. Schon heute ist China der drittgrößte Absatzmarkt für den Porsche Boxster, der zweitgrößte für den Cayman.