Nur etwa jeder Zehnte, der an der Zapfsäule Benzin in sein Auto füllt, tankt E10 – anvisiert waren dagegen Absatzquoten von bis zu 90 Prozent. In der Mineralölbranche spricht man schon etwas länger von einem "Rohrkrepierer". Auch in der Regierungskoalition setzt sich langsam die Haltung durch, dass die Spritmischung von Benzin mit 10 Prozent Bioethanol-Anteil an den Tankstellen gefloppt ist. Die Beimischungsstrategie sei gescheitert, sagte der FDP-Fraktionsvize Patrick Döring der Passauer Neuen Presse.

Der FDP-Politiker reagierte damit vor allem auf Äußerungen aus der Mineralölbranche, die mögliche Strafzahlungen auf die tankenden Kunden abwälzt. Denn seit 2010 muss eine Biokraftstoffquote von 6,25 Prozent, gemessen am Absatz, erreicht werden, sonst drohen Millionenstrafen. Schon jetzt werden mancherorts rund zwei Cent auf jeden Liter herkömmlichen Superbenzin (E5) aufgeschlagen, um vorab Geld für die erwarteten Strafen einzunehmen. BP-Europa-Chef Uwe Franke hatte eine Summe von 300 bis 400 Millionen Euro für die gesamte Branche genannt.

Dieses Vorgehen stößt auf heftige Kritik. Der Aufschlag auf die Spritpreise sei "nicht akzeptabel", heißt es im Umweltministerium. Dort sieht man keine Anzeichen, dass man die Biokraftstoffquote in diesem Jahr, anders als in den Vorjahren, verfehlt. Die Quote könne auch anderweitig erreicht werden, etwa durch mehr verkauftes Superbenzin mit nur fünf Prozent Ethanol, Diesel mit sieben Prozent Ethanol oder reinen Biodiesel. Außerdem sei 2010 die Quote übererfüllt worden – das könne man für 2011 anrechnen.

"E10 ist offenbar ein Feigenblatt für eine lange geplante Erhöhung der Tankstellenpreise", sagte die Parlamentarische Staatssekretärin Katherina Reiche (CDU). Es sei "völlig daneben", jetzt schon etwaige Strafzahlungen auf die Kunden abzuwälzen. Erst 2012 wisse man, "was wirklich in diesem Jahr geflossen ist".