Seit Kurzem versucht Nissan mit seiner Nobelmarke Infiniti, auch in Europa Fuß zu fassen. Dabei soll auch das Modell M35h helfen: eine hybride Oberklasse-Limousine, optisch eher unauffällig, aber dafür recht komfortabel. Doch nicht nur die umweltverträglichere Antriebsart soll Infiniti bei der Imagebildung helfen – für Sportlichkeit möchte man auch stehen.

Das belegt der kleine Seitenhieb, den sich die Infiniti-Werber im Promotion-Video für den M35h nicht verkneifen mochten: Als es um das Beschleunigungsvermögen von 0 auf 100 Stundenkilometer geht, kommentiert der Sprecher die dafür gemessenen 5,5 Sekunden mit einem knappen "Sorry, Porsche". Dessen Hybrid-Panamera braucht für den gleichen Spurt nämlich eine halbe Sekunde länger.

Doch so sportlich der M35h auch sein kann: Infiniti macht das verbrauchsarme Fahren zu einem kleinen Wettbewerb des Fahrers mit sich selbst. Über den Bordcomputer lässt sich ins Display zwischen Drehzahlmesser und Tacho einspielen, wie viele Kilometer man mit Benzinantrieb und wie viele man rein elektrisch zurückgelegt hat. Fahren im E-Modus funktioniert dabei überraschend häufig. In den USA soll der M35h die Hälfte einer Teststrecke über Highways und durch Städte ausschließlich im Elektrobetrieb geschafft haben, berichtet der Hersteller. Bei einer Ausfahrt rund um Birmingham kamen wir auf einen Elektroantrieb von rund einem Viertel.

Der M35h verfügt über einen relativ simpel gestrickten, aber effektiven Vollhybrid-Antrieb, den Infiniti selbst entwickelt hat. Das System kombiniert einen V6-Benzinmotor und einen Elektromotor und stellt so reichlich Leistung bereit. Der V6-Benziner mit 3,5 Litern Hubraum liefert allein schon 225 kW (306 PS) und ein maximales Drehmoment von 350 Nm an die Hinterräder. Der Elektromotor mit 50 kW (68 PS) bringt ein maximales Drehmoment von 270 Nm. Kombiniert ergeben sich 268 kW (364 PS). So lässt es sich im M35h mal in der 30er-Zone elektrisch fahren, mal gemütlich auf der Stadtautobahn gleiten, aber auch beim Überholen flott beschleunigen oder spritzig über Bergstraßen kurven.

Der Verbrennungsmotor ist akustisch so gut abgekapselt, dass er allenfalls in langsamer Fahrt noch gerade so zu hören ist. Auf Autobahn und Landstraße sind die Abrollgeräusche der Reifen lauter. Um beim nahezu lautlosen Fahren mit Elektromotor Fußgänger und Fahrradfahrer nicht zu verschrecken, hat Infiniti dem M35h serienmäßig ein akustisches Fußgängerwarnsystem verpasst: Bei Geschwindigkeiten unter 30 km/h macht ein künstlich generierter Sinuston mit variabler Tonhöhe und Lautstärke aus Lautsprechern im Frontstoßfänger auf den M35h aufmerksam.

Den Strom erhält der Elektromotor aus einem Lithium-Ionen-Akku-Paket, das hinter den Rücksitzen montiert ist und damit den Kofferraum von 450 auf magere 350 Liter verkleinert. Die Akkus haben eine Kapazität von 1,4 kWh und sorgen dafür, dass man durchaus auch längere Strecken und bis zu 100 km/h rein elektrisch unterwegs sein kann. Das erfordert allerdings einen sensiblen Gasfuß und am besten auch noch die Wahl des – jedoch arg zähen – Fahrmodus ECO. Weitere Fahrcharakteristika, die sich per Drehknopf einstellen lassen, sind ein Sportmodus, einer für Schnee und ein eher auf den Alltag abgestimmter Modus.

Verbrennungs- und Elektromotor liegen im Antriebsstrang hintereinander und können über zwei Kupplungen geschaltet werden. Die erste findet sich zwischen dem Verbrennungsmotor und der Elektromotor-Getriebe-Einheit. Mit ihr kann der V6 komplett abgekoppelt werden, wenn sich der Wagen im reinen Elektro-Fahrbetrieb befindet oder beim Gleiten oder Bremsen elektrische Energie rückgewinnt. Die zweite Kupplung ist in das Getriebegehäuse integriert und ersetzt den Drehmomentwandler. Das siebenstufige Automatikgetriebe senkt den Kraftstoffverbrauch so gegenüber einer herkömmlichen Wandlerautomatik um rund ein Zehntel und spricht auch noch agiler an. Das Ganze funktioniert in der Praxis weitgehend ruckfrei und sehr komfortabel. Wer nicht die Drehmomentanzeige im Blick hat oder sehr genau hinhört, merkt kaum, wenn der Antrieb zwischen den Motoren hin und her schaltet oder beide abfordert.