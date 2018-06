Jeden Sommer das gleiche Spiel: Kaum sind deutsche Urlauber auf Südeuropas Autobahnen unterwegs und müssen dafür Gebühren entrichten, flammt in Deutschland eine Debatte über eine PKW-Maut auf. Diesmal werben der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer und Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) wieder hartnäckig dafür. Bislang ohne Erfolg: Die FDP ist dagegen und auch für Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) ist die Maut in dieser Legislaturperiode bislang kein Thema.

Die CSU wünscht sich eine Vignette , ähnlich wie es sie in der Schweiz oder Österreich schon gibt. Für einen bestimmten Zeitraum würde eine einmalige Gebühr fällig. Das hört sich sinnvoll an, ist doch der bürokratische Aufwand für den Verkauf der Plakette gering. Schwieriger ist jedoch die Kontrolle: Wer prüft, ob auf der A1 oder A8 nur Autos unterwegs sind, an deren Windschutzscheibe eine Vignette klebt? Vor allem bei durchreisenden Urlaubern etwa aus den Niederlanden oder Dänemark?

Viel entscheidender ist aber, dass die Vignette umweltpolitisch unsinnig ist. Denn sie unterscheidet nicht zwischen Fahrzeugen: Die Plakette kostet für einen schweren SUV genauso viel wie für einen leichten, sparsamen Kleinwagen. Wer sie sich erst einmal gekauft hat, könnte außerdem den Anreiz verspüren, noch mehr Auto zu fahren, damit sich die Anschaffung auch lohnt. Der Präsident des Umweltbundesamtes, Jochen Flasbarth, spricht davon, eine Vignette würde wie eine "Flatrate" wirken: "Wer viel fährt, zahlt pro Kilometer deutlich weniger."

Doch gerade um die Umwelt sollte es gehen, wenn über eine neue Autofahr-Abgabe diskutiert wird, und nicht um die Finanzierung des Straßenbaus. Ausgaben für Erhalt und Erneuerung der Wege werden nämlich durch die Einnahmen aus Kfz- und Mineralölsteuer schon mehr als abgedeckt, hat das Umweltbundesamt berechnet. Der vielfach beklagte Investitionsstau hat also andere Gründe. Die Zahlen der Behörde zeigt aber, dass Autofahren trotzdem teurer werden müsste: Nicht wegen des Straßenbaus, sondern weil der Verkehr die externen Kosten von Unfällen und Umweltschäden nicht trägt. Das Umweltamt kommt auf eine Gesamtlücke von fast 60 Milliarden Euro pro Jahr. Neue Finanzierungsquellen zu eröffnen ist somit legitim. Sie müssen aber verkehrs- und umweltpolitischen Zielen genügen. Das ist bei der Vignette nicht der Fall.

Maut verlangt teure Infrastruktur

Vernünftiger als der CSU-Vorschlag wäre eine Abgabe, welche die wirklichen Fahrten als Basis nimmt, also eine Pkw-Maut, die jeden zurückgelegten Kilometer mit einer Gebühr belegt. Wer weniger fährt, nutzt die Infrastruktur weniger und schadet auch der Umwelt nicht so sehr. Entsprechend sollte er geringere Beiträge bezahlen. Doch damit nicht genug. Denkbar sind auch Mautsätze, die von den Emissionen abhängen, die das Auto ausstößt. Besitzer von schadstoffärmeren Autos würden dann eine niedrigere Gebühr zahlen. Zudem könnte der Mautsatz je nach Tageszeit variieren, um Staus zu verringern und so die Infrastruktur effizienter auszulasten. Wenn die funktionieren soll, dürfte sich eine solche Maut allerdings nicht auf Autobahnen beschränken. Die Erfahrung mit der Lkw-Maut hat gezeigt, dass Fahrer sonst auf kostenfreie Seitenwege ausweichen.

Eine Maut mit variablen Sätzen ist jedoch schwierig zu erheben und sie erhöht den Verwaltungsaufwand. Genaue Zahlen sind schwer zu ermitteln. Das Umweltbundesamt hält Berechnungen des Bundesverkehrsministeriums für zu niedrig, wonach Verwaltung und Betrieb eines Pkw-Mautsystems auf Autobahnen 850 Millionen Euro pro Jahr kosten. Zwar könnte man die für die Lkw-Maut bereits errichtete Infrastruktur nutzen, doch auch dann entstehen gewaltige Kosten: In alle gut 42 Millionen Autos, die in Deutschland zugelassen sind, müssten so genannte On-Board-Units eingebaut werden, mit deren Hilfe die gefahrenen Strecken erfasst werden und die Maut berechnet wird. Ungelöst wäre dann noch, wie man ausländische Autofahrer behandelt, die nur sporadisch auf deutschen Straßen unterwegs sind.

Will die Politik die Straßennutzer gemäß ihrer Fahrleistung an den externen Kosten beteiligen, könnte sie aber auch schlicht die Kraftstoffe höher besteuern. Denn wer mehr fährt, tankt häufiger und bezahlt dann mehr Steuern an der Tankstelle. Die Kraftstoffsteuer ließe sich staffeln, um den Verkehr zu steuern: An stark befahrenen Straßen – etwa Pendler-Routen vom Umland in Großstädte – könnte der Steuersatz höher sein als an weniger frequentierten Straßen. Wird an der Zapfsäule zudem das Modell des tankenden Fahrers technisch erfasst, könnte man die Steuer sogar nach den Schadstoffemissionen der jeweiligen Wagen spreizen.