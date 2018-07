Die Autohersteller stehen vor einer großen Aufgabe: Bis 2015 müssen sie die durchschnittlichen CO2-Emissionen auf 130 Gramm pro Kilometer senken. Das entspricht einem Benzinverbrauch von 5,5 Litern je 100 Kilometer. Werden diese Werte nicht erreicht, drohen hohe Strafzahlungen. Das Problem: Dieser sogenannte Flottenverbrauch errechnet sie aus den tatsächlich in der EU verkauften Autos, nicht aus der Angebotspalette der Hersteller. Es nützt also nichts, spritsparende Autos nur im Programm zu haben – der Käufer muss sie auch auswählen.

Doch wenn dieser Käufer ein Deutscher ist, greift er im Vergleich der EU-Staaten zu relativ durstigen Autos. Das zeigt die neue Studie von Transport & Environment (T&E), einer Dachorganisation europäischer Umweltverbände mit Verkehrsschwerpunkt. Im Jahr 2010 kauften die Deutschen Neuwagen mit durchschnittlich 151 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer – das ergibt in der Rangliste der 27 EU-Staaten Platz 22.

Das wäre nicht so wichtig, wenn wie in Estland nur 10.000 Autos im Jahr verkauft würden – in Deutschland sind es aber fast drei Millionen. Nirgends in der EU wird so oft für einen Neuwagen unterschrieben, 22 Prozent aller Neuwagenkäufe in der EU fanden voriges Jahr hierzulande statt. Die Masse macht's. Und die könnte wie in Frankreich (Rang 3) oder Italien (Rang 5) auch zu sparsameren Autos greifen. Tut sie aber nicht.

Staat könnte über Steuern steuern

Woran liegt es, dass deutsche Autokäufer 2010 zu trinkfreudigen Fahrzeugen gegriffen haben? Ein Grund dürfte in der Abwrackprämie liegen: Der Staat gab 2009 für ein ausrangiertes altes Auto 2.500 Euro zum Kauf eines Neuwagens dazu – und viele schafften sich einen Kleinwagen an. Dieses Segment war im Jahr darauf folglich kaum nachgefragt. Dass die Emissionen trotzdem um 1,8 Prozent abnahmen, ist bemerkenswert.

Die schlechte Platzierung Deutschlands im T&E-Ranking könnte auch mit der Autokultur in anderen EU-Ländern, in Verbindung mit einer Art Auto-Patriotismus, zusammenhängen. Frankreich und Italien haben mit dem PSA-Konzern (Citroën, Peugeot), Renault und der Fiat-Gruppe eigene große Hersteller. Gleichzeitig ist in beiden Ländern tief verwurzelt, dass kleine Autos eine gute Sache sind und nicht als Zeichen von Armut oder Minderwertigkeit angesehen werden. Vielleicht kaufen Franzosen und Italiener genau darum lieber einen Citroën C1 und einen Fiat 500; der bekommt dann zur Imageaufwertung eben einen Ragazzon-Sportauspuff und OZ-Leichtmetallfelgen.

Der dritte Grund, warum in Deutschland andere Autos gekauft werden als im Rest Europas, liegt beim Staat. In Frankreich etwa gilt ein "Bonus-Malus-System" auf Basis der CO2-Emissionen: Beim Kauf eines Geländewagens muss eine hohe Strafzahlung geleistet werden, während man für ein Hybridauto sogar Geld bekommt. Dänemark erhebt hohe Luxussteuern auf große Autos – das Land liegt in der T&E-Rangliste auf Platz 1. Zwischen Flensburg und Oberstdorf werden teure Wagen mit großen Motoren dagegen kaum vom Fiskus belastet.