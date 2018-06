Verbrennungsmotor, Autogas, Elektromotor und Hybrid: Dass sich Autos von allerlei Antrieben in Bewegung setzen lassen, beweist die Automobilindustrie auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA), die am Donnerstag in Frankfurt beginnt. Inzwischen verbergen sich Elektro- undy Hybridantrieb auch nicht mehr in serienfernen Studien und Konzeptfahrzeugen. Längst zeigen sie sich reif für den Einsatz auf den Straßen.

Die Elektromobilität nimmt auf der IAA diesmal so großen Raum ein, dass sie eine eigene Halle auf dem Frankfurter Messegelände bekommt. Dort stellen nicht nur die großen Autokonzerne ihre umweltverträglicheren Autos vor – auch kleinere Hersteller wie German E-Cars und mia sind vertreten. Zudem zeigen Zulieferer wie Siemens, Bosch und ZF Friedrichshafen sowie Forschungseinrichtungen die gesamte Wertschöpfungskette der Antriebsart. Auf dem Freigelände können Besucher Elektroautos testen.

Nach der Krisen-IAA vor zwei Jahren zeigt sich die Branche in diesem Jahr mit neuem Selbstbewusstsein. Das belegen auch die Zahlen zur IAA 2011: Mehr als 1.000 Aussteller aus 32 Ländern haben sich angemeldet, rund ein Viertel mehr als bei der letzten IAA vor zwei Jahren. Damals waren krisenbedingt einige Autobauer der Messe ferngeblieben, etwa Honda, Mitsubishi oder Cadillac. So ist in diesem Jahr auch die belegte Ausstellungsfläche wieder gewachsen: im Vergleich zum Jahr 2009 um 40.000 auf rund 235.000 Quadratmeter.

IAA 2011 IAA 2011 Die Internationale Automobilausstellung IAA in Frankfurt zählt zu den wichtigsten Messen der globalen Autoindustrie. Nach zwei Fachbesucher-Tagen am 15. und 16. September ist sie bis zum 25. September für jedermann geöffnet, jeweils von 9 bis 19 Uhr. Bei der letzten IAA vor zwei Jahren kamen rund 750.000 Besucher, 2007 waren es knapp eine Million Gäste. Eintrittspreise Während der Publikumstage kostet eine Tageskarte an Werktagen 13 Euro, an den beiden Wochenende jeweils 15 Euro. Wer nur einen kurzen Blick auf die Auto-Neuheiten werfen will, kann an den Werktagen der zweiten IAA-Woche (19.-23. September) täglich ab 15 Uhr ein günstigeres Feierabendticket für 8 Euro kaufen. Schüler, Studenten, Auszubildende zahlen für die Tageskarte 7,50 Euro und 4,50 Euro für das Feierabendticket; diese ermäßigten Preise gelten auch für alle, die Bundesfreiwilligendienst leisten oder ein freiwilliges Soziales/Ökologisches Jahr absolvieren. Kinder unter sechs Jahren, Behinderte und Rollstuhlfahrer zahlen keinen Eintritt. Tickets gibt es an der Tageskasse oder vorab online auf der Website der IAA.

Angekündigt sind 89 Weltpremieren, darunter der neue Kleinwagen up! von VW , der Opel Astra GTC, der neue Fiat Panda, die überarbeitete B-Klasse von Mercedes-Benz und der Ford Evos. Hinzu kommen die Europapremiere des neuen Beetle sowie die Elektrostudien i3 und i8 von BMW. Allerdings: Wirkliche Neuheiten sind rar. Denn die Autohersteller haben viele ihrer IAA-Premieren schon in den vergangenen Wochen scheibchenweise preisgegeben und auf die Medienreise geschickt. Immerhin bekommen die Besucher die Autos nun zum Anfassen. Grelles Scheinwerferlicht und lächelnde Messehostessen inklusive.

Es wird wieder geklotzt auf dem Messegelände, auch um von der drohenden Konjunkturabschwächung abzulenken: Die weltweiten Konjunktursorgen und die anhaltenden Schuldenkrisen dürften auch der Autobranche zusetzen, Experten erwarten für 2012 eine Stagnation des Automarktes nach den guten Jahren 2010 und 2011. Hinzu kommt, dass trotz aller zur Schau gestellter Begeisterung über die E-Mobilität deren Einsatz im Alltag momentan noch äußerst selten ist. Die geringe Reichweite der Autos bei extrem hohen Preisen schreckt die Käufer ab. Autos mit alternativem Antrieb sind im Straßenbild kaum zu sehen.

Gleich drei deutsche Autobauer stellen jedoch eine Fahrzeugkonstruktion vor, die ein neuer Trend werden soll: VW, Audi und Opel präsentieren, jeder für sich, Kabinenroller für den Stadtverkehr der Zukunft. Das sind elektrisch angetriebene Vehikel für ein bis zwei Personen. Ob diese jemals in Serie im Band laufen werden? Ob wir jemals damit en masse über die Straße zuckeln werden? Erst mal egal, Hauptsache, man kann mit einer Messeneuheit glänzen.

Das alles überdeckt, dass die Bedeutung der ohnehin nur alle zwei Jahre abgehaltenen IAA in Frankfurt langsam schrumpft. Die Wachstumstreiber der Autobranche befinden sich längst in Schwellenländern, allen voran in der Volksrepublik China. Deren Automessen in Shanghai und Peking drängen sich immer mehr in die Automobilszene und sind mittlerweile auf Augenhöhe mit den Großveranstaltungen in Detroit, Los Angeles, Paris, Genf oder Frankfurt. Schließlich verkaufen viele Hersteller im Boomland China die meisten ihrer Fahrzeuge. Doch auch von dort erreichen die Branche Signale, die wenig ermutigend klingen: Das kräftige Wachstum in China dürfte sich spürbar abschwächen.