Elektroautos benötigen Strom. Das muss man eigentlich niemandem sagen. Doch ohne Steckdose in der Nähe sieht die Lage schlecht aus. Deshalb muss der Ausbau einer Ladeinfrastruktur hohe Priorität haben – selbst wenn sich derzeit in den Modellregionen zeigt, dass der überwiegende Teil der Teilnehmer die Batterie des Fahrzeugs zu Hause auflädt. Zwar fährt bislang nur eine überschaubare Anzahl an Wagen dieses Typs durch die Gegend, sodass es scheint, als hätte man noch Zeit mit der Entwicklung. Doch in Unternehmen wie Bosch oder SAP spielen Wagen mit elektrischem Antrieb innerhalb des eigenen Fuhrparks eine zunehmend wichtige Rolle.

Für eine flächendeckende Infrastruktur muss das Netz teils neu geregelt werden. Der Energielieferant, der Netzbetreiber, der Hersteller der Ladestation, der Zulieferer und nicht zuletzt der fahrende Kunde stehen in unterschiedlichen Beziehungen zueinander – zwischen diesen Akteuren ein übersichtliches und verlässliches Geflecht aufzubauen, ist eine komplexe Aufgabe und Teil der Energiewende. Experten sprechen gern vom Smart Grid . Technische Ansätze dafür existieren, jedoch noch nicht im großen Maßstab.

Ein Grund dafür liegt in den drei verschiedenen Ladestecker-Typen, die es weltweit gibt. Typ 1 spielt eine Rolle in Amerika und Asien, Typ 2 und Typ 3 sind in Europa wichtig. Hierzulande stellen Firmen wie die Lapp-Gruppe und Mennekes Stecker des Typs 2 her, in Frankreich setzt man hingegen auf Typ 3. Schneider Electric liefert beide, je nach Kunde. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen und zugleich ein peinliches. In Deutschland kooperieren die Hersteller mit der Automobilindustrie und den Energieversorgern, im Ausland findet kein vergleichbarer Austausch statt. Die Folge: Greift die Politik nicht ein, wird der Markt entscheiden. Solange droht eine Situation wie einst der Formatkampf zwischen den Heimvideosystemen VHS, Betamax und Video 2000.

Typ 2 hat gegenüber den Typen 1 und 3 den Vorteil, dass die Stromausbeute die bislang effektivste ist. Produkte der Firma Mennekes zum Beispiel eignen sich für Ladeströme von 13 bis 63 Ampere, Typ 3 stößt hingegen bei 32 Ampere an seine Grenze. Die maximale Leistung liegt im Fall von Typ 1 bei 7,2 Kilowatt, Typ 2 liefert 44 kW und Typ 3 22 kW. Der sogenannte Combo-Stecker auf Basis des Typs 2 scheint momentan die passendste Lösung zu sein, da über ihn sowohl Gleich- als auch Wechselspannung möglich ist.

Ein einheitlicher Ladestecker ist eine entscheidende Voraussetzung, damit die Menschen das Elektroauto akzeptieren – Unsicherheiten halten bekanntlich vom Kauf ab. Doch mit der Einigung auf einen europa- oder gar weltweiten Standard ist es längst nicht getan. Ungeklärt ist bislang auch, wie das Abrechnungsmodell aussehen soll, wenn man im öffentlichen Raum Strom "tankt". Das aktuelle Eichrecht erlaubt eine individuelle Abrechnung der konkreten Beträge, wie man sie vom Hausstromanbieter kennt, nur Energieversorgern und Stadtwerken. Andere Anbieter, die öffentliche Ladestationen errichten wollen, könnten das Laden also nur über Pauschalbeträge abwickeln.

Beim Pro und Contra der Ladeinfrastruktur sehen Experten ohnehin einen Vorteil für die Kommunen. Das Aufstellen von Ladesäulen auf öffentlichen Plätzen kann für die Städte eine neue Einnahmequelle mit sich bringen, und gerade für Stadtwerke dürfte der Fahrstrommarkt in Zukunft ein wichtiger Baustein werden.