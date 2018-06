Der Arm ist lässig aus dem Fenster gelehnt, aus dem Radio schmettert Sweet Home Alabama von Lynyrd Skynyrd, und vor dem gewaltigen Blechbug breitet sich die Landstraße bis zum Horizont aus: Das ist der American Way of Drive im Jahre 1974. Im Chevrolet Camaro LT wummert natürlich ein V8-Motor. Er ist Mitte der Siebziger mit 5,7 Litern Hubraum zwar noch groß, aber mit 185 PS längst nicht mehr so stark wie vor der Ölkrise.

Für die scharfen Tempolimits – 89 Stundenkilometer darf man zum Beispiel in Kalifornien noch fahren – reicht das allerdings locker. Selbst mit gedrosselter Leistung steht noch genügend Kraft für qualmende Reifen und für Ampelduelle parat. Der luftige Innenraum und die ellenlangen Seitenfenster scheinen zu sagen: Hier musst du dich nicht einschränken, Kumpel.

Für einen klassischen US-Schlitten fährt sich der metallicorangefarbene Camaro überraschend handlich, auch wenn mit 1,7 Tonnen Leergewicht und simpler Hinterachskonstruktion kein Dynamikpreis zu gewinnen ist. Die großen Ledersessel sind urgemütlich, und der Automatik-Wahlhebel sitzt so weit vorn, dass man bequem mit der Beifahrerin Händchen halten kann.

Sportwagen für die Masse

Entspanntes Cruisen war für den Camaro an sich allerdings nicht geplant. Der Besitzer sollte mit dem Wagen ordentlich auf den Putz hauen können – "ein kleines böses Tier, das Mustangs frisst", versprach Chevrolet 1966 bei der Präsentation der ersten Modellgeneration in Detroit. Der Mutterkonzern General Motors war nämlich zwei Jahre zuvor vom Erfolg des Ford Mustang kalt erwischt worden. Plötzlich gab es den Sportwagen für jedermann.

Doch schon bevor es den Mustang gab, hatte Chevrolet über ein sportliches Kompaktauto nachgedacht. Auf Basis des braven Kompaktwagens Chevy II entstand so der Camaro. Das Auto war ein günstiger Sportwagen, der alles mitbrachte, was ein sogenanntes Pony Car brauchte: das typische Design mit langer Motorhaube und kurzem Heck, sportliche Einzelsitze, auf Wunsch Rallyestreifen. Und natürlich kräftige Motoren: vom 3,8 Liter großen Sechszylinder bis zur V8-Maschine mit 5,7 Litern Hubraum. Nach dem Coupé zog Chevrolet auch schnell mit einer Cabrio-Version nach. Weniger gelungen war indes die Straßenlage, vor allem bei starker Beschleunigung.

Die neue, fünfte Camaro-Generation, die Chevrolet nun auch in Europa anbietet, lehnt sich optisch stark an das Original aus den sechziger Jahren an. Doch erst die zweite Generation aus den Siebzigern traf den europäischen Geschmack und fand durch einen günstigen Dollarkurs auch hierzulande viele Freunde. Das erste Modell dieser Baureihe wurde als 70½ bekannt und ähnelte seinem Vorgänger in der Konstruktion stark – die Karosserie allerdings war nicht mehr so kantig und fast schon europäisch geraten. Als Aggregat bot Chevrolet eine breite Palette an, vom 155 PS starken V6-Motor bis zum V8 mit 375 PS und 6,5 Litern Hubraum. Vor allem bei jungen Rasern war das besonders sportlich designte Modell Z28 angesagt, das einen 360-PS-Motor mit hoher Verdichtung enthielt.