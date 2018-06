2003 führte Mazda sein Modell 3 als Nachfolger des in die Jahre gekommenen 323 ein. Seither haben die Japaner drei Millionen Stück des Mazda3 verkauft, seit 2009 in zweiter Generation. Die wurde jetzt überarbeitet – und weil Mazda wie kein anderer japanischer Hersteller das Fahrerlebnis in den Vordergrund stellt, nahmen die Ingenieure insbesondere einen Feinschliff an Lenkung und Fahrwerk vor. Das passiert bei einem Facelift sonst eher selten.

Der Kompaktwagen von Mazda konnte sich in Sachen Fahrverhalten schon bisher locker mit dem VW Golf messen. Jetzt gewinnt er noch einen Schuss Komfort und Dynamik. Die Mazda-Entwickler versteiften die Karosserie mit geänderten Verstärkungen im Unterboden und stimmten die Dämpfer neu ab. Nun liegt der Wagen bei unebener Fahrbahn etwas ruhiger auf der Straße, bisher geriet der straff abgestimmte Japaner manchmal leicht ins Hoppeln. Auch die Servolenkung haben sich die Ingenieure vorgenommen. Sie vermittelt auch in schnellen Kurven einen ausgezeichneten Fahrbahnkontakt und spricht direkt an.

In anderen Punkten hinkt Mazda dagegen hinterher. Das gilt vor allem beim Spritsparen: Es fehlt eine flächendeckende Start-Stopp-Automatik. Sie steht im Mazda3 nur für den Zweiliter-Benzindirekteinspritzer zur Verfügung. Die Motorenpalette bleibt nach dem Facelift unverändert. Der Kunde kann zwischen drei Benzinern von 105 bis 260 PS und zwei Dieselmotoren von 115 bis 185 PS wählen. Die minimalen Verbrauchsverbesserungen gehen vor allem auf eine leicht modifizierte Aerodynamik zurück. Stoßfänger und Hinterteil des Wagens wurden neu gestaltet.

Für den Basismotor – einen 1,6 Liter großen Vierzylinder-Benziner mit 77 kW (105 PS) – gibt Mazda den Normverbrauch mit 6,4 Litern pro 100 Kilometer an. Der ähnlich motorisierte Ford Focus 1.6 Ti-VCT (105 PS) verbraucht im Schnitt 5,9 Liter, bei dem Kia Cee'd 1.6 (125 PS) und dem Opel Astra 1.6 (115 PS) sind es jeweils 6,3 Liter. Der Klassenprimus VW Golf benötigt mit 1.2-TSI-Motor (105 PS) 5,7 Liter. Der Mazda ist also nicht sparsamer als viele seiner Konkurrenten. Dafür benötigt der Japaner im Gegensatz zu manchen Autos mit kleinen Turbomotoren eher wenig Gaseinsatz, bei einer normalen Landstraßenfahrt begnügt er sich mit 5,4 bis 5,9 Litern pro 100 Kilometer.

Verbessertes Navi

Der 1.6 MZR mit 105 PS im Grundmodell Prime-Line, das ab 16.990 Euro zu haben ist, dürfte für die meisten Bedürfnisse ausreichen. Der Motor ist drehfreudig, braucht aber für ein ordentliches Vorankommen keine allzu hohen Drehzahlen. Laut wird das Aggregat nur unter Volllast, ansonsten hält es sich angenehm im Hintergrund.

Eine Schaltanzeige im Instrumentenbrett mahnt zum Gangwechsel, sobald die passenden Drehzahlen erreicht sind. Die Fünfgangschaltung ist knackig mit kurzen Wegen, doch sechs Gänge könnte der kräftige Benziner gut vertragen. Die gibt es erst beim 2.0-MZR-Motor mit 150 PS. Alternativ zur Handschaltung steht für den Basisbenziner 1.6 erstmals eine Automatik zur Verfügung, die mit ihren vier Stufen allerdings keine Innovation ist.

Im Innenraum wurden mit dem Facelift die Instrumente neu gestaltet und die Kunststoffe etwas dunkler eingefärbt. Geblieben sind die saubere Verarbeitung und der übersichtliche Cockpit-Aufbau. Erfreulich ist, dass Mazda das bisher angebotene, extrem umständliche und funktionsarme Navigationssystem mit seinem winzigen Bildschirm ausgetauscht hat. Jetzt gibt es – gegen 720 Euro Aufpreis – ein voll integriertes, 5,8 Zoll großes TomTom-Navi mit einer kombinierten Touchscreen- und Tastenbedienung. Bluetooth-Freisprecheinrichtung und USB-Anschluss sind dann auch dabei.

Zur Serienausstattung des Mazda3 zählen unter anderem ESP, elektrische Fensterheber vorn, elektrisch verstellbare Außenspiegel, Bordcomputer und CD-Radio. Abgesehen von den nicht in Wagenfarbe lackierten Türgriffen macht das Basismodell keineswegs einen kargen Eindruck, allerdings bieten manche Konkurrenten eine Klimaanlage serienmäßig. Dafür hat der Mazda immer vier Türen an Bord und nicht nur zwei wie zum Beispiel der Basis-Golf (ab 16.975 Euro).