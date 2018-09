2012 tritt für Autofahrer und -besitzer eine Reihe von Änderungen in Kraft. Wir stellen die wichtigsten vor.

Hauptuntersuchung

Künftig entfällt die Rückdatierung, wenn Fahrzeughalter ihr Auto verspätet zur Hauptuntersuchung (HU) bringen. Bislang musste jemand, der die Frist versäumte, damit rechnen, dass für die Prüfplakette dennoch das Datum der tatsächlichen HU-Fälligkeit herangezogen wird. Damit verkürzte sich die Laufzeit von 24 Monaten um die überfällige Zeit. Wer also erst im April beim TÜV vorfuhr, obwohl die HU im Februar fällig war, erhielt dennoch eine Plakette mit 02.

In Zukunft bemisst sich das Datum von Stempel und Plakette am tatsächlich wahrgenommenen Termin. Allerdings müssen Fahrzeugbesitzer, die die HU-Frist um mehr als zwei Monate überschreiten, nun eine erhöhte Prüfgebühr bezahlen. Der Säumnisaufschlag beträgt 20 Prozent der normalen Gebühr.

Kraftfahrzeugsteuer

Seit Juli 2009 werden Pkw auch nach ihrem CO2-Ausstoß besteuert: Seither werden pro Gramm CO2, das je Kilometer ausgestoßen wird, zwei Euro pro Jahr erhoben. Dabei galt bislang eine Freiheitsgrenze. CO2-Emissionen bis 120 Gramm je Kilometer sind derzeit steuerfrei. Dieser Grenzwert wird für alle nach dem 1. Januar 2012 erstmals zugelassenen Autos auf 110 Gramm je Kilometer gesenkt.

Rußpartikelfilter

Der Staat fördert wieder die Nachrüstung von Dieselfahrzeugen mit Rußpartikelfiltern . Wer in seinen Diesel-Pkw oder in ein leichtes Nutzfahrzeug bis 3,5 Tonnen nachträglich einen solchen Filter einbauen lässt, erhält einen Barzuschuss von 330 Euro. Ein ähnliches Programm hatte die Bundesregierung schon 2009 und 2010 aufgelegt. 2013 soll der Zuschuss auf 260 Euro sinken.

Neue Umweltzonen

Im nordrhein-westfälischen Hagen sowie in mehreren Gemeinden Baden-Württembergs – Heidenheim, Schramberg, Urbach, Pleidelsheim-Ingersheim-Freiberg – werden zum 1. Januar Umweltzonen eingerichtet. Fahrzeuge, die entweder keine oder eine rote Plakette haben, dürfen dort nicht mehr unterwegs sein, wie der Automobilclub ACE mitteilt. Diese sogenannte Stufe 2 wird zum Jahreswechsel auch in einer Reihe von bereits bestehenden Umweltzonen eingeführt, wo bislang Fahrzeuge mit roter Plakette noch fahren durften. Das betrifft Autofahrer in Freiburg, Heidelberg, Heilbronn, Herrenberg, Ilsfeld, Karlsruhe, Leonberg, Ludwigsburg, Mannheim, Mühlacker, Pfinztal, Pforzheim, Reutlingen, Schwäbisch Gmünd, Tübingen, Ulm und Neu-Ulm.

Noch strenger handhaben Stuttgart, Frankfurt am Main, Krefeld und Osnabrück künftig ihre jeweilige Umweltzone: Dort dürfen ab Januar nur noch Fahrzeuge mit grüner Plakette gefahren werden. München übernimmt diese Regelung am 1. Oktober 2012.

Außerdem werden plakettenpflichtige Bereiche im Ruhrgebiet zusammengefasst: Vom 1. Januar an wird der Kern des Ruhrgebiets als zusammenhängende Umweltzone ausgewiesen, darunter sind die Städte Duisburg, Gelsenkirchen, Bochum, Essen und Dortmund. Mit rund 850 Quadratkilometern wird das Gebiet zwischen Duisburg und Dortmund zur größten Umweltzone Deutschlands. Dort dürfen vom 1. Januar an nur noch Autos mit mindestens der roten Feinstaub-Plakette fahren, der Duisburger Hafen und die Autobahnen sind ausgenommen. Die zusammenhängende Umweltzone löst einen "Flickenteppich" von Umweltzonen ab, die seit dem Herbst 2008 in neun Ruhrgebietsstädten galten.

Wer gegen die Auflagen der Umweltzonen verstößt, muss mit einem Bußgeld von 40 Euro rechnen und riskiert einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderdatei. Die Zonen wurden eingeführt, weil in vielen Städten seit Jahren Feinstaub-Obergrenzen häufig überschritten werden. Die Umweltzonen sind aber umstritten.