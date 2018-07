Ein voll ausgestattetes Auto der Luxuskategorie ist heutzutage ein rollendes Hightech-Gerät. Bei Audi, BMW und Mercedes wimmelt es nur so von Front- und Heckkameras, Ultraschallsensoren, Radar und Infrarot. Arbeiten die vielen elektronischen Helfer zusammen, braucht das Auto beinahe keinen Fahrer mehr. Zumindest das Parken ist heute schon vollautomatisch möglich.

Ähnlich wie BMW es bereits demonstriert hat, zeigt nun auch Audi ein Einparksystem für enge Garagen. Dabei kann der Fahrer das Auto vor der Garage verlassen und über den Funkschlüssel oder sein Smartphone die Anweisung zum selbständigen Einparken geben. Das Auto steuert mithilfe seiner Ultraschall-Sensoren in die Parklücke oder in die Garage. Wenn es Hindernisse erkennt, hält es an.

Die Einparkhilfe, deren Serieneinsatz derzeit nicht abzusehen ist, ist vor allem bequem. Andere Assistenzsysteme erhöhen hingegen vor allem die Sicherheit, auch die anderer Verkehrsteilnehmer. Dafür dient beispielsweise der Side Assist von Audi. Er soll verhindern, dass man einen Radler vom Fahrrad wirft, nur weil man, ohne richtig zu schauen, im falschen Augenblick die Fahrertür aufreißt.

Kreuzungsassistent noch lange nicht serienreif

Das System nutzt die Radarsensoren, die bereits während der Fahrt vor Autos im toten Winkel warnen. Wenn sich beim Aussteigen von hinten schnell ein Auto oder ein Radfahrer nähert, leuchtet zunächst ein kleines rotes Dreieck neben dem Türgriff. Wird die Tür dennoch geöffnet, flammt ein langes rotes Leuchtband in der Tür auf und ein Warnpiepser schallt durchs Cockpit. Die gleichen Sensoren im Heck des Autos warnen beim Rückwärtsausparken vor Querverkehr, der sich rasch nähert. Beide Assistenzsysteme seien nicht mehr weit von der Serienreife entfernt, sagt ein Audi-Entwickler.

Das sieht beim Kreuzungsassistenten ganz anders aus. Er soll bei schwierig einsehbaren Kreuzungen quer vorbeifahrende Autos schon erkennen, bevor der Fahrer sie sehen kann. Im Alltag wird die Sicht schließlich häufig durch parkende Autos blockiert. In der Fahrschule lernt man, sich in solchen Situationen vorsichtig in die Kreuzung hineinzutasten – der technische Assistent soll hier weiterhelfen. Im Bildschirm des Bordcomputers erscheint eine Warnung, oder sie wird direkt in die Windschutzscheibe projiziert.

Der Haken an der Sache ist nicht die Technik an sich, denn die funktioniert zumindest bei der Demonstration bei Audi einwandfrei. Auch BMW führte bereits ein ähnliches System vor, das insbesondere auf mehr Sicherheit für leicht zu übersehende Motorradfahrer zielte. Das Problem: Die vorausschauende Warnung funktioniert nur, wenn die potenziellen Unfallgegner und Automotive WLAN an Bord haben. Das ist nämlich das Geheimnis des "Hellseher-Autos". Dabei werden über Funkantenne Daten zwischen verschiedenen Fahrzeugen übertragen, zwei Autos können also miteinander kommunizieren, ohne dass sie sich in Sichtweite ihrer Fahrer befinden.