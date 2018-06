Inhalt Seite 1 — BMW wagt die Abkehr von den sechs Zylindern Seite 2 — Riskantes Downsizing Auf einer Seite lesen

Die Firmenzentrale am Münchener Petuelring ist längst eines der Wahrzeichen der bayerischen Landeshauptstadt – ein Gebäude in der Form eines Vierzylinders. Dabei gaben Reihensechszylinder bei BMW lange den Ton an, zumindest in den als besonders dynamisch geltenden Fahrzeugen. Zwar gab es auch die lange Jahre betont schwächlichen Vierzylinder-Sauger, und auf der anderen Seite wuchtige Achtzylinder in den Modellreihen 5er, 6er, 7er, 8er sowie X5 und X6. Selbst einen Zehnzylinder – 507 PS stark – kreierten die BMW-Ingenieure im jüngst ausgelaufenen Modell M5. Doch die Sechszylinder herrschten bei den Bayern vor.

Aber Vorstandschef Norbert Reithofer hat dem Konzern nicht nur für Einkauf, Produktion und Marketing ein Sparkonzept verordnet. Auch in den Motoren soll so schnell wie möglich deutlich weniger Kraftstoff durch die Einspritzdüsen fließen. Damit droht dem viele Jahre lang dominierenden Reihensechszylinder bei BMW nun langsam, aber sicher das Ende. Dass künftig die Vierzylinder zum wichtigsten Motortyp bei BMW werden, wurde kürzlich bei der Weltpremiere der neuen 3er-Generation klar.

Zwar setzte BMW schon in der auslaufenden 3er-Baureihe E90/E92 im Volumenmodell 320d bevorzugt auf Vierzylinder, doch nun bekommt selbst der 245 PS starke 328i einen Motor mit vier Brennkammern und einem Hubraum von gerade mal 1997 Kubikzentimetern verpasst. Nur für die absoluten Topmodelle der 3er-Reihe sind noch Sechszylinder mit drei Litern Hubraum vorgesehen.

Flott unterwegs bei weniger Verbrauch

Das heißt aber nicht, dass der Fahrer nun Einbußen hinnehmen müsste. Die trägen Sauger von einst haben ausgedient, BMW verfügt über modernste Turbobenziner mit Direkteinspritzung und verschiedenen Aufladungen. Der Motor im neuen 328d etwa erreicht ein maximales Drehmoment von 350 Nm, die ab 1.250 Umdrehungen pro Minute anliegen. Damit kommt das Auto in 5,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h.

Diese Leistung schafft das Triebwerk über seine Twin-Scroll-Aufladung. Dabei werden jeweils zwei Zylinder über eigene Kanäle mit Frischluft versorgt, auf dem gleichen Weg wird das Abgas abgeführt. Das verbessert das Ansprechverhalten erheblich. Zugleich sinkt der Verbrauch spürbar. Hatte der Vorgänger BMW 325 mit sechs Zylindern noch 7,2 Liter auf 100 Kilometer gebraucht, so gibt sich der 328i im Normzyklus mit 6,4 Litern zufrieden.

Beim größeren 5er sieht es nicht anders aus: Auch der Konkurrent von Mercedes E-Klasse und Audi A6 – in seiner Klasse längst zum Vorzeigemodell avanciert – bekommt nun vielfach Vierzylinder-Motoren, nur noch in den Topmodellen finden sich Motoren mit sechs (oder gar acht) Zylindern. So wurden in beliebten Modellen wie dem 525d und dem 528i zwei Brennkammern gestrichen. Der neue 528i ist, identisch mit dem 328i, trotz geringerer Zylinderzahl auf 245 PS erstarkt. Der BMW 525d mit zwei Litern Hubraum ist eine stärkere Version des ebenfalls beliebten 520d, jedoch mit 218 statt 184 PS. Die Normverbräuche sind mit 4,8 bis 5,3 Litern Diesel je 100 Kilometer recht eindrucksvoll.