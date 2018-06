Eine ältere Dame mit Rollator steigt in einem Wohngebiet zu, eine junge Frau mit Kinderwagen folgt in der Ortsmitte. Zwar ist an diesem Vormittag in der Woche nicht viel los, dafür ist es an anderen Tagen um so voller in dem Bürgerbus von Weyhe. In der Gemeinde südlich von Bremen sind zwei Bürgerbusse im Einsatz, sie sind für die Menschen in der ländlichen Region unentbehrlich geworden. Der Träger, ein Verein mit ehrenamtlich arbeitenden Mitgliedern, schließt so eine Lücke in der Nahverkehrsversorgung.

Früher sorgten auf dem flachen Land Postbusse dafür, dass Leute ohne Auto wenigstens einigermaßen von A nach B kamen. Doch diese Busse existieren längst nicht mehr. Versuche, die Lage durch private Anbieter zu verbessern, sind bislang mehr oder minder gescheitert, denn private Beförderungsunternehmen sind auf das Erzielen von Gewinnen ausgerichtet, die hier kaum anfallen. Die Gemeinden – die kleinen zumal – können es sich jedoch aufgrund leerer Kassen nicht leisten, eigene Busse zu betreiben.

So bedienen die Privaten auf dem Land meist nur bestimmte Linien im Auftrag von Verkehrsverbünden, wo ihnen Einnahmen garantiert sind. Zwar hat sich das Angebot im öffentlichen Nahverkehr dadurch verbessert, doch die kleinräumige Versorgung in den ländlichen Gemeinden blieb sehr lückenhaft. Die in den neunziger Jahren entstandene Idee, Anrufsammeltaxis einzusetzen, scheiterte an ausufernden Kosten. "Wir haben das Angebot eingestellt", sagt Uwe Kellner, Bürgermeister von Achim, der größten Stadt im Landkreis Verden südöstlich von Bremen.

Hauptsache, es gibt überhaupt einen Bus

Kellner und andere politische Vertreter der Kommune ergriffen schließlich die Initiative und konnten Bürger für das Projekt Bürgerbus in Achim begeistern – mit Erfolg: Seit Oktober verbindet das Fahrzeug die am Rand gelegenen Ortsteile mit dem Stadtzentrum. Viel länger gibt es den Bürgerbus schon in Weyhe: Bereits Mitte 2001 nahm der dortige Verein den Linienbetrieb auf.

Die Fahrer engagieren sich ohne Bezahlung. Sonst sei der Betrieb eines Bürgerbusses nicht zu finanzieren, sagen Peter Henke, der Vorsitzende des Achimer Bürgerbus-Vereins, und sein Weyher Kollege Franz Riedel. Diese Auffassung teilt ein Sprecher des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN). Für eine übliche Buslinie fallen allein an Personalkosten gut und gerne mindestens 50.000 Euro im Jahr an. Hinzu kommen die Aufwendungen für den Unterhalt der Fahrzeuge, die Pflege der Haltestellen und einiges mehr. Dafür aufkommen müssen die Gemeinden im Rahmen ihrer gesetzlich verankerten Daseinsvorsorge. Angesichts nicht vorhandenen Geldes ist ein Bürgerbus eine günstige Alternative.

Dass es hier und da Kritiker gibt, die von Vernichtung regulärer Arbeitsplätze sprechen, ficht die Kommunalpolitiker wenig bis gar nicht an. Auch den Nutzern ist egal, wer das Fahrzeug steuert. Hauptsache, es gibt überhaupt einen Bus, der es gerade den immer mehr werdenden alten Menschen in den Dörfern und Außenbezirken der Gemeinden ermöglicht, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.