Angesichts von Rekordpreisen an den Tankstellen dürfte der Verbrauch für viele beim nächsten Autokauf zum wichtigsten Kriterium werden. Schließlich ist kaum zu erwarten, dass Benzin und Diesel wieder deutlich günstiger werden. Allerdings sind die Verbrauchswerte quer durch alle Fahrzeugklassen gesunken, sodass es nicht schwer fällt, sparsame Fahrzeuge zu finden.

In einer zweiteiligen Übersicht stellen wir genügsame Modelle vor. Den ersten Teil hatten wir den Kleinwagen und Kompakten gewidmet, unter denen das Angebot naturgemäß größer ist als in den Segmenten darüber. Doch auch in der Mittel- und Oberklasse sowie bei SUVs und Sportwagen lässt sich mit den richtigen Modellen an der Zapfsäule durchaus Geld sparen. Der Vergleichbarkeit wegen wird der jeweils im offiziellen Fahrzyklus NEFZ ermittelte Normverbrauch zugrunde gelegt, auch wenn bekanntlich der Wert nur schwer zu erreichen ist.

Mittelklasse

In der Mittelklasse lässt sich zumindest laut Werksangabe ein Verbrauch von weniger als fünf Litern erzielen. So benötigt etwa der 32.000 Euro teure Audi A4 2.0 TDI mit 136 PS nur 4,3 Liter Diesel auf 100 Kilometern. In der gehobenen Mittelklasse weist der Audi A6 2.0 TDI mit 177 PS einen Durchschnittsverbrauch von fünf Litern auf – mit 40.850 Euro ist das Modell allerdings kein Schnäppchen. Bei der Konkurrenz aus München bleibt der BMW 320d in der 163-PS-Version für 35.350 Euro mit einem Verbrauch von 4,1 Litern Diesel sogar fast unter der Vier-Liter-Marke. Die Business-Limousine BMW 520d EDE (184 PS) genehmigt sich für 100 Kilometer 4,5 Liter.

Bei den Franzosen spart man besonders im Citroën C5 e-HDi 110 : Er braucht im Schnitt 4,6 Liter Diesel je 100 Kilometer und kostet 28.350 Euro. Aus Köln kommt der Ford Mondeo 1.6 TDCi Econetic mit 4,3 Litern Verbrauch für 27.280 Euro. Die Koreaner versprechen in der eleganten Limousine Hyundai i40 1.7 CRDi (24.090 Euro) einen Durst von 4,6 Litern Diesel auf 100 Kilometer, die Kombiversion i40 CW 1.7 CRDi Blue erzielt sogar 4,3 Liter. Ganz knapp unterhalb der Fünf-Liter-Marke bleibt der Kia Optima 1.7 CRDi ISG mit Start-Stopp-Automatik (4,9 Liter Diesel, 30.090 Euro).

Der Mercedes C-Klasse C 220 CDI (170 PS, 37.217 Euro) reichen 4,4 Liter auf 100 Kilometer. Der Opel Insignia 2.0 CDTi mit 160 PS bringt es auf 4,3 Liter und kostet 28.205 Euro. Noch sparsamer ist der Peugeot 508 e-HDi 110 mit einem Durchschnittsdurst von 4,2 Litern, er kostet 25.750 Euro. Den gleichen Wert von 4,2 Litern erzielt auch der Škoda Octavia 1.6 TDI Greenline mit 105 PS für 19.890 Euro. Für Schweden-Fans steht der Volvo S60 DRIVe mit 115 PS und 4,3 Litern Diesel Verbrauch für 28.250 Euro parat. Ein Dauerbrenner unter den verbrauchsgünstigen Mittelklasse-Wagen ist der VW Passat TDI Bluemotion . Der 105-PS-Motor braucht 4,1 Liter je 100 Kilometer, das Fahrzeug ist für 26.825 Euro zu haben.

Oberklasse

In der Oberklasse sind solche Werte nicht zu erreichen. Immerhin mit 6,0 Litern auf 100 Kilometer kommt der Audi A8 3.0 TDI mit 204 PS aus, er kostet 69.600 Euro. Der BMW 730d (74.400 Euro) braucht im Schnitt schon 6,8 Liter, das Oberklasse-Coupé BMW 640d für 78.200 Euro kommt dagegen mit 5,4 Litern aus. Die sparsamste S-Klasse aus Sindelfingen ist der Mercedes S 250 CDI (204 PS, 71.876 Euro) mit einem Wert von 5,7 Litern auf 100 Kilometer.

SUVs

Bei den Sport Utility Vehicles (SUVs) sieht es besser aus, zumindest bei den kompakteren Vertretern dieser Gattung. Die anhaltende Beliebtheit des Segments hat auch das Angebot an sparsamen Modellen vergrößert, viele bleiben unter der Sechs-Liter-Grenze. Oft muss man dann aber auf Allradantrieb verzichten. Der sparsamste Audi Q3 (2.0 TDI, 140 PS, 29.900 Euro) bringt es auf 5,2 Liter pro 100 Kilometer. Für den beliebten VW Tiguan 2.0 TDI (30.000 Euro) gibt der Hersteller als Verbrauchswert 5,8 Liter je 100 Kilometer an.

Der BMW X1 sDrive 20d Efficient Dynamics hat zwar eine unaussprechliche Typenbezeichnung, braucht aber nur 4,5 Liter auf 100 Kilometer und kostet 33.200 Euro. Auch der BMW X3 xDrive 20d gehört mit 5,6 Litern zu den sparsamsten SUVs, er kostet inklusive Allradantrieb 39.700 Euro.

Bei den Koreanern ist der Hyundai ix35 1.7 CRDi 2WD SUV-Sparmeister (5,2 Liter, 24.160 Euro). Der Kia Sportage 1.7 2WD ISG erzielt den gleichen Verbrauchswert und kostet 24.810 Euro. Einen Normverbrauch von 5,0 Litern weist der Range Rover Evoque 2.2 eD4 2WD auf (33.100 Euro). Der Mini Countryman One D (22.100 Euro) braucht nur 4,4 Liter auf 100 Kilometer. Ganz knapp unter sechs Litern bleibt der Ford Kuga 2.0 TDCi 2x4 (5,9 Liter Verbrauch, 27.250 Euro). Der Lexus RX 450h benötigt zwar 6,3 Liter auf 100 Kilometer, schafft das aber als Benzin-Hybridfahrzeug ohne Dieselmotor. Inklusive Allradantrieb steht er für 59.950 Euro beim Händler.

Sportwagen

Im Segment der Sportwagen schauen die Kunden normalerweise nicht auf den Verbrauch. Doch auch dort gibt es einige Modelle, die sich halbwegs sparsam bewegen lassen. Der Peugeot RCZ HDi 165 zum Beispiel ist als Dieselversion zwar nicht der Schnellste, kommt aber mit 5,3 Litern im Schnitt aus. Er ist für 30.150 Euro zu haben. Der Mittelmotor-Flitzer Lotus Elise bringt es mit 142 PS dank seines geringen Gewichts auf 6,3 Liter Benzin pro 100 km, Kostenpunkt: 35.410 Euro. Mit 4,9 Litern Diesel im Schnitt lässt sich, zumindest laut Werksangabe, der Mercedes SLK 250 CDI bewegen (41.829 Euro).