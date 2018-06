Wer täglich mit dem Auto zur Arbeit fährt, bekommt an der Zapfsäule derzeit ausnehmend schlechte Laune: Pünktlich zum bevorstehenden Osterfest haben die Mineralölkonzerne die Preise angehoben, ein Liter Superbenzin kostet mehr als 1,70 Euro. Und wie immer, wenn die Spritpreise besonders hoch erscheinen, entbrennt unter Politikern eine Debatte darüber, wie man den Autofahrern helfen kann.

Einer der unsinnigsten Vorschläge lautet, die Entfernungspauschale von derzeit 30 Cent je Kilometer anzuheben . Als ob die Politik mit zusätzlichen Subventionen den Preisanstieg der endlichen Ressource Öl aufhalten könnte. Im schlimmsten Fall geschieht genau das Gegenteil: Mit einer höheren Pauschale erhalten die Mineralölkonzerne einen Anreiz, die Spritpreise weiter anzuheben. Denn sie können annehmen, dass der Staat den Autofahrern mit einer noch höheren Pendlerpauschale wieder unter die Arme greift.

Die Bundesregierung sollte vielmehr darüber nachdenken, wie sie die Preisgestaltung der fünf Anbieter, die den Kraftstoffmarkt dominieren, besser regulieren kann. Dass die Politik nun Modelle prüfen will, wie sie in Australien oder Österreich angewandt werden , ist ein erster sinnvoller Schritt. In Westaustralien müssen die Konzerne Preiserhöhungen 24 Stunden im Voraus ankündigen, in Österreich darf der Preis nur einmal am Tag zu einer festen Uhrzeit erhöht werden. Wichtig ist auch, den fünf Großen – Aral , Shell , Esso , Total und Jet – zu verbieten, dass sie freie Konkurrenten teurer beliefern als ihre eigenen Tankstellen.

Staat soll besser kurze Arbeitswege fördern

Doch letztlich führt kein Weg an einer Erkenntnis vorbei: Energie – vor allem die aus fossilen Quellen – wird auf Dauer teurer werden. Deshalb liegt eine wirkliche Lösung in sparsameren Autos sowie alternativen Antriebsarten, um unabhängiger vom Rohöl zu werden. Bislang hat der Anstieg der Spritpreise noch nicht dazu geführt, dass in Deutschland mehr Autos mit Gasantrieb oder Hybridtechnik gekauft werden. 99 Prozent der Neuzulassungen sind immer noch Benziner und Diesel. Wirklich schmerzhaft für den Autofahrer kann der Benzinpreis also noch nicht sein.

Sinnvoller als eine Anhebung der Pendlerpauschale wäre, wenn der Staat mit den Zusatzeinnahmen, die er aufgrund höherer Benzinpreise hat, den öffentlichen Nahverkehr förderte und ausbaute. Dann könnte dieser für noch mehr Autofahrer eine gute und kostengünstige Alternative sein.

Zugleich muss die Politik Pläne entwickeln, wie Mobilität und die Wohn- und Arbeitsbedingungen auf lange Sicht ausschauen sollen. Die Zersiedlung, die einst mit Eigenheimzulage und Pendlerpauschale auch noch staatlich gefördert wurde, hat mit steigenden Energiekosten keine Zukunft. Ungerecht war es schon immer: Staatlich unterstützt werden diejenigen, die ins Grüne ziehen, wo es sich günstiger leben lässt, und dann einen längeren Weg zur Arbeit in die Stadt haben; nicht aber diejenigen, die nah am Arbeitsplatz wohnen und dafür eine höhere Miete zahlen.

Diese in vielen Jahren entstandene Struktur lässt sich sicher nicht binnen Kurzem auflösen. Langfristig muss der Staat aus ökologischen wie volkswirtschaftlichen Gründen aber kurze Arbeitswege fördern. Die Beibehaltung oder gar kontinuierliche Anhebung der Pendlerpauschale – schließlich steht zu erwarten, dass die Spritpreise in den nächsten Jahren weiter steigen werden – zementiert dagegen den Status Quo.