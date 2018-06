Noch vor wenigen Jahren war der Punto von Fiat das am meisten verkaufte Fahrzeug im Kleinwagensegment in Westeuropa . Doch die Zeiten ändern sich. Der Absatz geht zurück, in Deutschland verkaufte Fiat im ersten Quartal 2012 ein Drittel weniger Puntos als im gleichen Vorjahreszeitraum. Im März verkaufte sich sogar der Panda besser als das Erfolgsmodell, das einst den ebenfalls erfolgreichen Fiat Uno ablöste.

Mit moderaten Änderungen versucht Fiat nun, sein Modell frisch zu halten. Optisch hat sich nicht viel getan. Die Stoßfänger sind jetzt in Wagenfarbe lackiert und lassen den Stadtflitzer eine Spur eleganter wirken. Die Chromspange unter dem Logo, die Fiat erst zum letzten Facelift vom 500er übernommen hatte, ist wieder verschwunden – genau wie der Zusatz Evo: Das Modell heißt nun wieder einfach nur Punto.

Die Motorenpalette hat Fiat überarbeitet: Der relativ müde Dieselmotor mit 55 kW (75 PS) wurde aus dem Programm genommen. Mit stärkeren Motoren ist der Punto flott unterwegs. Der 1.3 16V Multijet Diesel mit 70 kW (95 PS) beschleunigt den Kleinwagen in 11,7 Sekunden vom Stand auf 100 Kilometer pro Stunde, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 178 km/h erreicht. Damit ist der Punto gut motorisiert. Der Normverbrauch liegt bei 5,3 Litern auf 100 Kilometer. Sparsamer ist der schwächere Selbstzünder: Der 85-PS-Diesel verbraucht 4,4 Liter und benötigt 13,1 Sekunden für den Spurt auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 172 km/h.

Überarbeiteter Twinair

Bei den Ottomotoren mit flexibler Einlassventilsteuerung ist der Zweizylinder, Twinair genannt, am sparsamsten. Er benötigt auf 100 Kilometer gemäß Norm nur 4,9 Liter Superbenzin. Seitdem der Motor mit einem Turbo ausgerüstet ist, holt er 62 kW (85 PS) aus seinen 900 Kubikzentimetern Hubraum. Damit beschleunigt der Punto in 12,7 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 172 km/h. Schaltfaules Fahren ist damit allerdings nicht drin.

Den Twinair bietet Fiat allerdings erst in der zweithöchsten Ausstattungsstufe Easy an, dann kostet der Kleinwagen mindestens 15.200 Euro. In Anbetracht dessen, dass Fiat mit dem Motor zwei Zylinder einspart, hätte der Hersteller ruhig einen Teil der Einsparungen an den Kunden weitergeben können. Doch immerhin hat Fiat an dem Motor, der auch schon im 500 und im Panda eingesetzt wird, gefeilt: Dank technischer Überarbeitungen vibriert der Zweizylinder nun deutlich weniger.

Im Innenraum überzeugt der Punto mit ordentlicher Verarbeitung. Lenksäule und Fahrersitz sind höhenverstellbar. Die Sitze sind bequem, und der Fahrersitz lässt sich für 120 Euro extra mit einer elektrisch verstellbaren Lordosenstütze ausstatten. Die asymmetrisch teilbare Rücksitzbank ist erst in der höchsten Ausstattung Sport serienmäßig, bei allen anderen Modellen verlangt Fiat einen Aufpreis von 180 Euro. Ebenso verhält es sich mit den Seitenairbags. Die Frontairbags und die Kopfairbags für vorn und hinten sind Serie.