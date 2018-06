Wie sehr die westliche Marktwirtschaft inzwischen die Staaten der ehemaligen Sowjetunion , insbesondere Russland , prägt, wird nirgends so deutlich wie auf den Straßen der Metropolen. Dazu genügen ein paar Blicke auf die Straßen von Moskau oder Sankt Petersburg : Luxuslimousinen wie BMW 7er, Mercedes S-Klasse und Audi A8 bevölkern die großen Einfallstraßen ebenso wie Geländewagen westlicher Couleur; die breite Masse fährt Opel, Volkswagen , Ford oder Chevrolet .

Der einheimische Lada ist zwar immer noch die meistverkaufte Marke, doch Chevrolet, Hyundai/ Kia und Renault verkaufen zusammen schon mehr. So sieht man weiterhin den kleinen Lada Kalina – das meistverkaufte Modell in Russland – oder das Kompaktmodell Lada Priora, vor allem außerhalb der großen Metropolen. Dort verkaufen sich gerade die teureren Autos aus dem Westen prächtig.

In der Krise war der Absatz 2009 eingebrochen, inzwischen wächst der russische Automarkt wieder kräftig. 2013 könnte er den bislang wichtigsten europäischen Fahrzeugmarkt Deutschland überrunden. "Auto sind beliebter denn je", sagt Eugen Körner, der die Sankt Petersburger Filiale der sportlichen BMW-Luxusmarke M leitet. "Autos sind hier mittlerweile wichtiger als Schmuck, Häuser oder Urlaub." Wer etwas auf sich hält, fährt mindestens Mercedes C-Klasse oder einen 3er BMW.

"Die Russen lieben deutsche Autos"

Besonders begehrt sind auch SUVs: Ihr Anteil macht inzwischen über 25 Prozent aus. Je größer, desto besser: BMW X5, Mercedes M-Klasse oder Porsche Cayenne sieht man gerade in Moskau und Sankt Petersburg sehr oft. Kaum anders sieht es bei Land Rover Discovery oder US-Geländewagen vom Typ Cadillac Escalade aus. Die Wagen düsen fast ausschließlich als leistungsstarke PS-Protze an einem vorbei. "Das Thema CO2 interessiert hier niemanden", sagt der russische BMW-Verkaufschef Stefan Teuchert.

Gerade Modelle aus Germanija stehen hoch im Kurs. "Die Russen lieben deutsche Autos", sagt Eugen Körner. "Sie sind hier das absolute Nonplusultra." Laut Teuchert steigerte BMW den Absatz 2011 je nach Modell um 25 bis 40 Prozent, "in der ersten Hälfte 2012 waren es weitere 33 Prozent". Bei Audi stieg der Absatz in Russland 2011 um 37 Prozent, vor allem die großen Limousinen A6 und A8 und der Q7 waren Bestseller. Auch Mercedes verkauft in Russland noch nie mehr Autos als derzeit, schon 2011 betrug der Zuwachs 27,6 Prozent. Erfolgsmodelle sind der Geländewagen GLK und die C- und E-Klasse.

Den Trend bestätigt Sven Gramm vom Mercedes-Luxusveredler Brabus: "Die Nachfrage von Kunden aus Russland ist ungebrochen hoch. Besonders die Mercedes G-Klasse verkaufen wir exzellent. Meistens besonders edel und teuer ausstaffiert mit Leistungssteigerung." Vorbei sind die Zeiten, in denen es die schweren Panzerversionen waren, die in Moskau oder Sankt Petersburg durch die Straßen fuhren. Deren Zulassungszahlen seien in den vergangenen Jahren gesunken, sagt ein hochrangiger Sicherheitsbeamter. "Die Leute sind zunehmend in ungepanzerten Limousinen und Geländewagen unterwegs."