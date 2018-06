Mitten in der Absatzkrise auf dem europäischen Automarkt ist zwischen Branchenführer Volkswagen und dem angeschlagenen Autobauer Fiat ein massiver Streit entbrannt. VW forderte Fiat-Chef Sergio Marchionne auf, von seinem Amt als Präsident des europäischen Autobauer-Verbands Acea zurückzutreten. Das bestätigte ein VW-Sprecher.

Hintergrund ist ein von der New York Times zitierter Vorwurf Marchionnes, Volkswagen betreibe eine rücksichtslose und zerstörerische Preispolitik. "Bei der Preisgestaltung gibt es ein Blutbad. Das ist ein Blutbad bei den Margen", wurde Marchionne zitiert. Indem die Wolfsburger aggressive Rabatte gewährten, nutzten sie die Krise, um Marktanteile zu gewinnen. Fiat leidet derzeit unter großen Absatzproblemen. Auf die Rücktrittsforderung von VW reagierte Marchionne bislang nicht.

Der 1991 gegründete Autobauer-Verband Acea vertritt die Interessen von 16 Herstellern von Autos, Lastwagen und Bussen auf europäischer Ebene und gilt als einflussreicher Verband. VW ist ein Schwergewicht in der Industrie-Lobby.

VW-Kommunikationschef Stephan Grühsem sagte, Marchionne sei als Acea-Präsident untragbar und solle gehen. Angesichts der Äußerungen des Fiat-Chefs sei aber auch ein Austritt aus dem Acea eine Option für Volkswagen.

Konflikt kommt zu schwerer Zeit

Marchionne ist für markige Aussagen bekannt. Anfang des Jahres hatte er gefordert, Europa brauche einen zweiten starken Autobauer und damit ein Gegengewicht zu VW. Anfang 2011 hatte der Fiat-Chef aus Ärger über ein angebliches Werben von VW um Alfa Romeo Interesse an den beiden VW-Beteiligungen MAN und Scania bekundet, dies aber wenig später als "Witz" bezeichnet.

Der Konflikt zwischen VW und Fiat kommt zu einer schwierigen Zeit für den Fahrzeugmarkt in der EU . Vor allem in den Euro-Krisenländern Spanien und Italien , aber auch in Frankreich gehen die Verkäufe zurück. Dies trifft die Hersteller hart, die von Europa abhängig sind. Neben der europäischen Nummer zwei, PSA Peugeot Citroën, sind dies auch Opel und Fiat. Sie kämpfen mit Überkapazitäten.

Der VW-Konzern dagegen ist dank seiner breiten Aufstellung und der Stärke vor allem in China und den USA auf Erfolgskurs . Im ersten Halbjahr verdiente der Konzern laut Zahlen vom Donnerstag mehr als 8,8 Milliarden Euro, fast 36 Prozent mehr als bis zur Jahresmitte 2011.

So steuert die europäische Automobilindustrie immer mehr auf eine Zwei-Klassen-Gesellschaft zu: einerseits die Gewinner, zu denen neben VW auch Daimler und BMW gehören, andererseits die schwer angeschlagenen Hersteller. PSA hatte am Mittwoch enorme Verluste für das erste Halbjahr 2012 gemeldet und will Milliarden Euro einsparen, unter anderem mit einer Werksschließung. Bei Fiat läuft das Geschäft in Europa auch schlecht, die Italiener profitieren aber von der Mehrheitsbeteiligung am US-Autobauer Chrysler.

Weil Europas Automarkt derzeit schwächelt, locken alle Hersteller mit teils enormen Rabatten. Laut einer Studie des CAR-Centers der Universität Duisburg-Essen haben die Kundenvorteile für Autokäufer ein Rekordniveau erreicht.