Die EU-Kommission hat etwas zum Regeln gefunden, was im Grunde keiner Regelung bedarf. Verkehrskommissar Siim Kallas will die Tüv-Prüfintervalle für Autos in der EU vereinheitlichen und das heißt in erster Linie: Ältere Pkw sollen in Deutschland und einigen anderen Ländern häufiger auf den Messstand. In anderen Ländern wie Polen , Schweden und den Niederlanden gilt bereits die von Kallas anvisierte jährliche Prüfung für ältere Wagen.

Zunächst einmal findet sich kein Grund dafür, dass sich die Kommission dieser Sache überhaupt annehmen sollte. In Europa gilt das Subsidiaritätsprinzip, wonach es Gesetzen auf EU-Ebene nur dann bedarf, wenn die Mitgliedsstaaten das Problem nicht selbst lösen können. Warum alle Autos in Europa gleich oft zum Tüv sollen, leuchtet nicht ein.

Die Kommission verweist generell auf die Verkehrssicherheit, die sich durch die Regel verbessern werde. Es sei empirisch belegt, dass ab einem Fahrzeugalter von fünf bis sechs Jahren die Unfallschwere aufgrund technischer Mängel ansteige.

Die echten Gefahren liegen anderswo



Das mag sogar sein. Doch so groß kann die Wirkung einer häufigeren Überprüfung durch den Tüv nicht sein. Die EU-Kommission selbst schreibt in ihrer Begründung, technische Mängel seien "für sechs Prozent aller Autounfälle verantwortlich". Das ist nun wirklich nicht viel, auch wenn die Behörde selbst von einem "erheblichen Ausmaß" spricht. Noch niedriger ist der Anteil der technischen Mängel an den wirklich schweren Unfällen. Er liegt laut ADAC bei nur 0,5 Prozent.

Natürlich sind 2.000 Tote – so hoch soll laut Kallas die jährliche Zahl der Opfer von Unfällen durch technische Mängel in der EU sein – 2.000 zu viel. Doch zum einen zählen zu den Unfallursachen auch technische Defekte, die eine häufigere Tüv-Untersuchung nicht verhindern würde, etwa platzende Reifen und plötzlich leckende Bremsleitungen. Zum anderen sind diese 2.000 nur ein Bruchteil der rund 30.100 Menschen, die in der EU im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen starben.

Viel entscheidender sind die restlichen 94 Prozent der Unfälle. Sie lassen sich eben nicht auf Mängel des Wagens zurückführen. In den meisten Fällen ist menschliches Versagen schuld: unangepasste Geschwindigkeit, Überschätzung der Lage, Alkohol am Steuer. Wollte die EU-Kommission die Zahl der Unfälle und der Verkehrstoten wirklich reduzieren, müsste sie eher beim Fahrer als beim Fahrzeug ansetzen. Es wäre der Verkehrssicherheit mehr gedient, auffällige Autofahrer frühzeitiger zur Nachschulung zu schicken.

Doch stattdessen beschert die Behörde den Prüforganisationen neues Geschäft. Laut ADAC wären mehr als die Hälfte der in Deutschland zugelassenen Fahrzeuge von der geplanten Neuregelung betroffen. Nicht nur die Automobilclubs, sondern auch die Deutsche Polizeigewerkschaft spricht von "reiner Abzocke" der Autobesitzer. Den Eindruck des Autoclubs ACE, Kallas habe wohl "auf dem Schoß von Tüv-Lobbyisten Platz genommen", kann der Verkehrskommissar im Moment jedenfalls kaum entkräften.