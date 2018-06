Gerade einmal 36,7 Prozent aller im Mai verkauften Neuwagen gingen an Privatkäufer, stellte das CAR-Institut der Universität Duisburg-Essen unlängst in einer Studie fest. Die Reserviertheit der Kunden ist auch ausgemacht: Die anhaltende Euro-Krise verunsichere sie nachhaltig, heißt es. Die Autoverkäufe in Europa gehen zurück, die Konjunktur schwächt sich ab.

Die Hersteller stemmen sich dagegen, indem sie den Neuwagenkunden inzwischen respektable Rabatte gewähren. Diesmal liefern sich nicht nur die dafür bekannten Hersteller eine Preisschlacht, sondern auch immer mehr Premiumanbieter mischen mit. Außerdem kommt Volkswagen im Herbst mit dem gerade erstmals präsentierten neuen Golf, für den in den Autohäusern Platz geschafft werden muss. Je nach Modell und Ausführung kann der Kunde mit bis zu 16 Prozent Nachlass auf den Golf-Listenpreis rechnen.

Noch höhere Rabatte gab es zuletzt für den Honda Civic, Citroën Berlingo und Chevrolet Aveo. Aber Vorsicht, nicht jedes Angebot ist wirklich günstig. Manchmal macht ein fehlendes Ausstattungsmerkmal ein ansonsten attraktives Modell zu einem Ladenhüter, weil es kostspielig nachgerüstet werden muss.

Uneingeschränkt positiv ist, dass in den Rabattlisten der Hersteller immer mehr Spritsparmodelle auftauchen. Schnäppchenjäger werden zunehmend auch bei Modellen mit durchschnittlichen Verbrauchswerten von unter vier Litern fündig, besonders im Internethandel. Nach Auskunft des Internetportals MeinAuto.de wurden für den BMW 116d Efficient Dynamics (85 kW) Preisnachlässe bis zu 16,6 Prozent gewährt. Käufern eines Golf 1.6 TDI Bluemotion (77 kW) wurde im Internethandel ein Rabatt von 19,9 Prozent eingeräumt. Auf den VW Up 1.0 Bluemotion (44 kW) gab es sogar 20,1 Prozent.

Das wurde noch von Opel getoppt. Der Corsa 1.3 CDTI ecoflex (70 kW) geht mit einem Nachlass von 27,3 Prozent auf den Listenpreis an die Kunden. Spitzenreiter in der Klasse der verbrauchsreduzierten Kompaktmodelle ist aktuell der Ford Fiesta 1.4 TDCi (51 kW). Für den gab es einen Rabatt von 32 Prozent. Das spart bei einem Listenpreis von 13.800 Euro genau 4.426 Euro.

Unsere obige Bildergalerie zeigt diese und weitere mit Spritspartechnik ausgestattete Modelle, auf die derzeit hohe Rabatte gewährt werden. Wie viel der Kunde letztlich auch immer aushandelt: Er spart beim Kauf und an der Zapfsäule.