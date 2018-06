Das Bundeskabinett will einen neuen Verkehrsplan beschließen, um den Anteil der Radfahrer am Verkehr bis 2020 auf etwa 15 Prozent zu steigern. Angesichts hoher Spritkosten und einer starken Zunahme von Elektrorädern, sogenannter Pedelecs , steigt die Zahl der Radfahrer bundesweit stark an. Dank der elektrischen Hilfsantriebe werden auch längere Strecken attraktiver.

Bisher liegt der Anteil des Radverkehrs bei etwa zehn Prozent, in Städten ist er etwas höher als auf dem Land. Durch ein enges Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Kommunen soll der wachsenden Bedeutung des Radverkehrs Rechnung getragen werden. Zugleich werden aber die Bundesmittel für den Bau von Radwegen im Entwurf für den Haushalt 2013 weiter gekürzt.

Derzeit gibt es laut Verkehrsministerium etwa 70 Millionen Fahrräder in Deutschland, 80 Prozent der Haushalte haben mindestens ein Fahrrad. Zudem gibt es in immer mehr Städten Ausleihsysteme. Insgesamt 42 Prozent der Deutschen fahren nach Angaben des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC) derzeit regelmäßig mit dem Rad, das sind etwa 29 Millionen Menschen. Der Anteil der Radfahrer am Verkehrsaufkommen variiert in Deutschland regional stark.

Den Grünen ist der Plan nicht konkret genug

Die Grünen vermissen konkrete Vorgaben und Ziele im Radverkehrsplan. Der Vorsitzende des Bundestags-Verkehrsausschusses, Anton Hofreiter (Grüne), warf Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer ( CSU ) mangelnden Einsatz für den zunehmenden Radverkehr vor. "Die Anstrengungen des Ministers sind nicht ausreichend", sagte Hofreiter.

In dem Plan stünden viele interessante Dinge, aber wie so oft bei Ramsauer gebe es eine große Lücke zwischen den Worten und der Umsetzung, sagte Hofreiter. Der Realitätstest seien die zur Verfügung stehenden Mittel im Bundeshaushalt. "Die Mittel für den Radwegebau sind von 100 Millionen auf 50 Millionen pro Jahr zusammengekürzt worden", kritisierte er mit Blick auf den Haushalt für 2013. Zudem gebe es im Ministerium nur zweieinhalb Stellen für den Radverkehr.

Das Ministerium selbst sagte, nach 86 Millionen im Jahr 2011 stünden für das laufende Jahr 76 Millionen Euro für den Radverkehr zur Verfügung. Für Hofreiter ist dieser Betrag nicht ausreichend. Gerade mit Blick auf elektrische Antriebe bei Pedelecs würden die zurückgelegten Radstrecken immer länger. "Damit sind auch Strecken von 15 Kilometern und mehr auch für den untrainierten Radfahrer zurückzulegen. Daher bräuchte man mehr Geld für den Radwegebau."

Verkehrsminister überprüft höhere Strafen

Als Vorbild für ein zukunftsweisendes Radwegekonzept lobte Hofreiter das Modell Kopenhagen . In der dänischen Hauptstadt gebe es eigene Radstraßen für Pendler, über die man aus der Umgebung fast kreuzungsfrei in das Zentrum fahren könne. "Solche Konzepte müssten auch vom Bund mitentwickelt werden, etwa entlang von Bundesstraßen."

Laut dem Entwurf prüft das Bundesverkehrsministerium auch härtere Strafen gegen Radfahrer, die Verkehrsregeln missachten. In welcher Weise dies geschehen könnte, wird in dem Entwurf nicht genannt. Verkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) hatte wiederholt ein rücksichtsloses Verhalten einiger Radfahrer kritisiert. Zugleich heißt es in dem Entwurf, dass außerdem neue Sanktionen für Autofahrer geprüft werden sollen, etwa für unzulässiges Parken oder Halten auf Radwegen.