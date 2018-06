Im Westen Londons fertigt Brompton ein einziges Modell: das Brompton-Faltrad. Der Kunde kann zwischen verschiedenen Gangschaltungen, Lenkertypen und Rahmenfarben auswählen, der Rahmen ist aus Stahl oder Titan. Das Design ist seit 1979 unverändert. Am Standort Brentford arbeiten 115 Mitarbeiter, die jährlich rund 22.000 Räder herstellen. Damit ist Brompton der größte Fahrradhersteller in Großbritannien. Das Unternehmen wurde 1976 vom Faltrad-Erfinder Andrew Ritchie gegründet, es ist bis heute in privater Hand.