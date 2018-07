Citroën buchstabiert Lifestyle seit drei Jahren ganz einfach: als DS. Damals erweckten die Franzosen den historischen Namen, der in den 1950er und 1960er Jahren für die als "Göttin" bezeichnete Limousine stand, zu neuem Leben. 2010 kam der DS3 auf den Markt. Er beruht technisch auf dem Kleinwagen C3, hat aber ein etwas futuristischeres Design und lässt sich zum Beispiel durch Zweifarblackierung optisch individualisieren.

Auf den DS3 folgten die größeren Modelle DS4 und DS5. Mit der DS-Serie gelang es Citroën, im Lifestyle-Segment Fuß zu fassen. Dort konkurriert der DS3 etwa mit dem Mini oder dem Fiat 500, die sich mit ihrem Retro-Image aber anders positionieren als der progressive DS3. Mit der extravaganten DS-Reihe wollte Citroën vor allem eine anspruchsvollere Klientel ansprechen, bei der sich bessere Margen erzielen lassen. Oder wie es der Markenchef Frédéric Saint-Geours formuliert: "Citroën wird durch die DS-Linien nach oben Richtung Premium gezogen."

Jetzt soll die Cabrio-Variante des DS3 dafür sorgen, dass die Sogwirkung in die gewinnträchtige Premiumwelt andauert. Dafür nimmt der schmucke Kleinwagen auch Anleihen beim Konkurrenten Fiat 500C: Das Dach verschwindet nicht komplett im Kofferraum, sondern faltet sich an den zwei Längsholmen entlang zusammen. Also ist auch das DS3 Cabrio mehr Targa als Cabrio. Wenn man den Windabweiser an der Stirnseite nicht ausklappt, kommen trotzdem leichte Cabrio-Gefühle auf, da die Luft das Haar durcheinander wirbelt.

Straffes Fahrwerk, kräftiger Motor

Lässt man nur eine schiebedachgroße Lücke geöffnet, werden die Windgeräusche aber laut. Das sollte einen echten Cabriofahrer nicht schrecken. Geschlossen ist eine Unterhaltung in normaler Lautstärke problemlos möglich, denn das Dach besteht aus drei Lagen plus der Innenverkleidung. Und immerhin kann man die Stoffhaube bis zu einer Fahrgeschwindigkeit von 120 km/h elektrisch zusammenrollen. In 16 Sekunden ist das Verdeck offen.

Citroëns Entscheidung gegen ein konventionelles Cabriodach bringt den Vorteil, dass sich die Interessenten mit Genuss an den Konfiguratoren austoben können. Schließlich werden 90 Prozent der geschlossenen DS3-Exemplare zweifarbig geordert. Jetzt gibt es auch das Faltdach in drei verschiedenen Farbvarianten. Besonders stolz sind die Franzosen auf die Gestaltung der 3-D-Rückleuchten: Mithilfe von Spiegeln entsteht der Eindruck von visueller Tiefe.

Ein Auto, das so sehr die Dynamik-Karte spielt, muss allerdings die optische Erscheinung auch in einen entsprechenden Vortrieb umsetzen. Die Voraussetzungen dafür stehen gut. Zum einen wiegt das Cabrio nur 25 Kilogramm mehr als die geschlossene Version. Dank der direkten Lenkung nimmt der 3,95 Meter lange Wagen auch schnelle Kurven problemlos. Der Fronttriebler schiebt kaum über die Vorderräder. Das Fahrwerk ist straff abgestimmt. Das macht sich bei groben Schlägen deutlich bemerkbar, ist aber nicht zahnplombenerschütternd.

Dazu passt der kräftige Motor. Der Testwagen verfügte über einen 155-PS-Benziner, der mit dem 1,3 Tonnen schweren Wagen kaum Mühe hatte. Wer will, kann auch bei niedrigen Drehzahlen entspannt cruisen – das maximale Drehmoment von 240 Newtonmetern macht's möglich. Der Verbrauch lag bei den Testfahrten aber gut 1,5 Liter über den angegebenen 5,9 Litern Super je 100 Kilometer.