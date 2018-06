Jonas Eliasson ist Direktor des Zentrums für Verkehrsstudien an der Königlich Technischen Hochschule (KTH) in Stockholm. Der 44-Jährige forscht vor allem über Verkehrsströme in urbanen Räumen und wie sich Staus vermeiden lassen. Er war an der Ausarbeitung der Staugebühr in Stockholm beteiligt und berät weitere Städte.