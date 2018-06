Wen der Oldtimer-Bazillus einmal infiziert hat, der wird ihn kaum mehr los. Irgendwann kommt der Punkt, an dem das bloße Bestaunen betagter Automobile nicht mehr reicht – der eigene Klassiker muss her. Ein Kribbeln im Bauch begleitet die getroffene Entscheidung, ein Hochgefühl macht sich breit. Doch die Sache kann dann gerade für Einsteiger zum Problem werden: Die zur Euphorie gesteigerte Liebe zum alten Blech verdrängt die Vernunft, und am Ende verschlingen Reparaturrechnungen einen ungesunden Anteil des Monatseinkommens.

Die Lektion musste auch der Autor dieser Zeilen lernen. Es war ein Samstag im Vorfrühling. Einer dieser Tage, die noch kalt sind, aber die kommende Wärme spüren lassen. Das Tor einer Lagerhalle rattert zur Seite, und aus dem Halbdunkel schält sich die Form einer klassischen Karosserie. Der Kaufinteressent tritt ein und lächelt begeistert. Das Auto ist wunderschön – na ja, so schön ein quietschgelber MGB der Gummiboot-Ära mit plumpen Kunststoff-Stoßfängern eben sein kann.

Der Verkäufer beginnt seinen Monolog: Verdeck neu, Lack neu, kein Rost. Er nestelt einen Stapel Rechnungen aus seinem Ordner hervor, ergänzt den Vortrag mit unzähligen Details erfolgter Reparaturen. Es hört sich an, als wäre bereits jede Schraube durch ein Neuteil ersetzt. Der Interessent, bemüht um den Anschein von Sachkenntnis, legt sich derweil auf den staubigen Beton, blickt auf tadellose Bodenbleche, rüttelt ein wenig an Fahrwerksstreben und sagt dann, was er auch gesagt hätte, wären ihm die Informationen auf Kisuaheli vorgetragen worden: Ja, er will das Auto haben.

Oldtimer-Klub für das gefragte Modell suchen

Eine Woche später erlaubt das Wetter die erste verdecklose Fahrt. Nach wenigen Kilometern ist dem MG so warm, dass der Rauch nur so aus Schlitzen quillt. Der Roadster bockt, bleibt stehen, der Qualm wird stärker. Eine Werkstatt zieht für reichlich Geld einen neuen Kabelbaum ein. Dem Werkstattaufenthalt folgt schnell ein zweiter, weil irgendwas gegen den Unterboden hämmert. Ein Mechaniker murmelt etwas von Kardanwelle und Kreuzgelenk und Reparatur. Als nächstes muckt der Vergaser. Der Werkstattinhaber wird immer freundlicher, das Konto immer leerer.

Selbst schuld, könnte man sagen. Hätte der Käufer besser mal genauer hingeschaut. Hat er aber nicht – weil die Euphorie mit ihm durchging und ihn keine zehn Pferde vom Kauf abhalten konnten. Wie der Autor heute weiß. "Man sollte nicht aus der Euphorie heraus kaufen und nicht gleich das erstbeste Auto nehmen", sagt der ADAC-Oldtimerexperte Johann König. Er rät dazu, Ruhe zu bewahren. Wurde schon eine Entscheidung über das Modell an sich getroffen, ist ein wenig Internetrecherche hilfreich.

Allerdings nicht nach den oft halbgaren Tipps, die im Netz kursieren. Ratsam ist vielmehr die Suche nach einem Oldtimer-Klub, in dem sich Liebhaber des Fahrzeugs oder der Marke zusammengeschlossen haben. "Dann sollte man den jeweiligen Typreferenten des Klubs zurate ziehen", sagt König. Das sind Menschen, die umfangreiches Wissen zu dem Auto besitzen, die über typische Mängel und Problemstellen informieren können.