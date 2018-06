Ein Cabriolet sollte Spaß machen. Es muss gut aussehen, darf nicht zu laut und nicht zu leise sein. Das aufgefrischte E-Klasse-Cabrio von Mercedes ist außerdem familientauglich und verbraucht mit 6,2 Litern auf 100 Kilometern bei einer Leistung von 155 kW / 211 PS auch noch überraschend wenig Sprit.



Optisch hat das neue Modell einiges zu bieten: Die Front erstrahlt geradezu dank neuer Voll-LED-Scheinwerfer. 15 Designer stellte Mercedes-Benz extra für die Entwicklung der futuristisch wirkenden Lichtspender ab. Zusätzlich verfügt das neue Cabrio über größere Lufteinlässe und verchromte Applikationen in der Front. Im Innenraum sorgen vier Einzelsitze für ein sicheres und komfortables Fahrgefühl.



Beim E-250-Cabrio verschwindet das Dach im Kofferraum schon mit einem Zug an dem unter der Mittelarmlehne verborgenen Hebel. Noch bis zu einer Geschwindigkeit von 40 Kilometern pro Stunde kann das Verdeck bei Fahrt geschlossen und geöffnet werden. Bei derselben Geschwindigkeit fährt im geöffneten Zustand das sogenannte Aircap aus. Die Windlamelle im Rahmen der Frontscheibe verhindert Verwirbelungen des Fahrtwindes im Innenraum und reduziert die Windgeräusche.



Ab Tempo 15 und weniger fährt das Aircap-System wieder ein – und zwar automatisch. Das Auto verfügt außerdem über die Kopfraumheizung mit dem Namen Airscarf. Dank des warmen Luftschals lässt sich die Cabriosaison so in die kühleren Herbstmonate hinein verlängern.



Höchstgeschwindigkeit von 245 Stundenkilometern



Unter der Haube findet sich ein Vierzylinder-Benzinmotor. Das maximale Drehmoment von 350 Newtonmetern setzt bereits bei 1.200 Umdrehungen an der Hinterachse an und treibt das 4,70 Meter lange, 1,79 Meter breite und 1,40 Meter hohe Cabrio in 7,5 Sekunden auf Tempo 100. Die angegebene Höchstgeschwindigkeit von 245 Kilometern pro Stunde lässt sich allerdings nur bei perfekten äußeren Bedingungen erzielen. Die Tachonadel wird ab der 200er-Markierung auf dem neuen, weiß hinterlegten Zifferblatt äußerst träge.



An dieser Stelle muss fairerweise erwähnt werden, dass die 250 im Namen des offenen Traums nicht auf den Hubraum schließen lässt. Die vier Kolben toben sich beim E-250-Cabrio innerhalb von zwei Litern aus und harmonieren dabei mit vier Ventilen pro Zylinder.

Das 1.765 Kilogramm schwere Cabrio kostet 51.884 Euro.