Köln (dpa/gms) Ford bringt am 20. Mai zwei neue Großraumlimousinen in den Handel: den Galaxy-Nachfolger und den S-Max. Die Preise beginnen bei 24 625 Euro für den S-Max. Der Galaxy kostet ab 26 350 Euro, teilte der Automobilhersteller in Köln mit.



Nach Ford-Angaben stammen beide Fahrzeuge aus einem gemeinsamen "Baukasten", sollen aber unterschiedliche Zielgruppen ansprechen: Der Galaxy bleibe der "große Van für Familien und Gewerbetreibende", sagte Ford-Chefingenieur Jens Ludmann. Der S-Max dagegen soll "vor allem Kunden ansprechen, die bislang eine Limousine oder einen Kombi gefahren haben und den Einsatzbereich ihres Dienstwagens am Wochenende erweitern möchten."