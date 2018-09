Hannover (dpa/gms) - Das Auswuchten eines Rades sorgt dafür, dass es "rund" läuft. Denn eine Unwucht - und damit ein unrunder Lauf des Rades - führt unter anderem zu unangenehmen Erscheinungen wie Vibrationen im Lenkrad. Fahrwerkskomponenten werden zudem stärker belastet. Zum Auswuchten wird das Rad mit dem Reifen auf einer Maschine montiert und in Drehung gebracht, erläutert der TÜV Nord in Hannover. Die erkannten Unwuchten werden dann durch die so genannten Auswuchtgewichte ausgeglichen, die an der Felge angebracht werden.



In der Vergangenheit bestanden diese Gewichte durchweg aus Blei. Seit dem 1. Juli 2005 sind laut dem TÜV jedoch bleifreie Auswuchtgewichte für alle Fahrzeuge verbindlich vorgeschrieben - als Material kommen nun Zinklegierungen zum Einsatz.