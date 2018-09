Inhalt Seite 1 — Junge Autos für reife Fahrer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn/Gelsenkirchen (dpa/gms) - Ein Senioren-Auto sieht so aus: Es ist eine klassische Stufenhecklimousine, auf der Heckablage findet eine Rolle Toilettenpapier in gehäkelter Hülle ihren Platz - und der Fahrer trägt selbstverständlich einen Hut. So lebendig derartige Vorstellungen immer noch sind, so wenig haben sie mit der Realität zu tun. Denn ältere Autofahrer haben heute - und in Zukunft wohl noch mehr - gänzlich andere Vorstellungen, wenn es um ein neues Auto geht. Und weil die Zahl der reifen Autokäufer in der rapide alternden Gesellschaft wächst, müssen sich auch die Hersteller verstärkt auf diese Klientel einstellen.



Wie wichtig der Markt älterer Käufer wird, zeigen aktuelle Untersuchungen. "Wir gehen davon aus, dass bereits im Jahr 2015 mehr als ein Drittel der Autokäufer älter als 60 Jahre ist", sagt Prof. Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center of Automotive Research an der Fachhochschule Gelsenkirchen. Dieser Alterungsprozess betreffe nicht allein Deutschland, sondern nahezu alle Industrienationen. Im Zusammenhang mit einem Angebot passender Autos meint Dudenhöffer daher: "An den Alten geht kein Weg vorbei."



Allerdings sollte künftig kein Händler sein Kontingent an Stufenhecklimousinen aus diesem Grund aufstocken - und gehäkeltes Zubehör dürfte auch eher wenige Abnehmer finden. "Die alten Menschen sind heute anders", so Dudenhöffer. "Sie wählen Autos danach aus, dass sie für ihre Anforderungen geeignet sind - aber auch danach, dass sie damit jung erscheinen." Objekt der Begierde wird daher nicht die Limousine sein. Vielmehr rechnet der Experte stark mit einer steigenden Nachfrage nach so genannten Sport Utility Vehicles (SUV).



Diese Fahrzeuge mit angedeuteter Geländewagenoptik erfüllen gleich mehrere Wünsche, die der entsprechenden Klientel zugeschrieben werden. "Die Autos vermitteln ein Gefühl von Abenteuer - gleichzeitig vermitteln sie aber auch Sicherheit", erklärt Dudenhöffer. Gerade der Punkt Sicherheit steht weit oben auf der Wunschliste älterer Autokäufer, weiß Marion Steinbach von der Deutschen Verkehrswacht (DVW) in Bonn. Zusätzlich erfüllen SUVs und ähnliche Autos durch ihre erhöhte Sitzposition den Wunsch nach guter Rundumsicht.

"Wichtig ist außerdem noch der Komfort", sagt Steinbach. "Das fängt bereits mit dem bequemen Ein- und Aussteigen an." Dies ist bei einem flachen Sportwagen natürlich wesentlich schwieriger zu realisieren, als in einem solchen Geländewagen-Verschnitt. "Die Türen sind hier meist auch höher und lassen sich weiter öffnen."