Inhalt Seite 1 — Verbaute Sicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schulterblick beim Abbiegen und beim rückwärts Rangieren umdrehen - jeder Fahrschüler bekommt diese Grundregeln des Autofahrens beigebracht. Das ist auch sinnvoll, weil sich dadurch beispielsweise "Tote-Winkel"-Unfälle an Kreuzungen und Rempler beim Einparken vermeiden lassen. Doch in der Fahrpraxis helfen diese Verhaltensweisen oft nur bedingt weiter - zumindest dann, wenn die Fahrer in einem modernen Fahrzeug sitzen.



Denn neue Automodelle werden immer unübersichtlicher, klagen Verkehrsexperten. Der ADAC in München hat ermittelt, dass sich die Rundumsicht bei neuen Fahrzeugen im Vergleich zu älteren Modellen deutlich verschlechtert hat. Fast alle untersuchten Neuwagen schnitten in Tests in diesem Punkt schlechter ab als das Vergleichsfahrzeug, ein BMW 2002 mit Baujahr 1973. Die ADAC-Experten bemängeln vor allem immer breiter konstruierte A-, B- und C-Säulen der Karosserie, höher gezogene Heckpartien und schräger gestellte Windschutzscheiben, die die Sicht aus dem Fahrzeug heraus mitunter erheblich beeinträchtigen.



Mitten im Blickfeld stehen zudem oft die hinteren Kopfstützen. Für den Rundumsicht-Check wertete der ADAC 360-Grad-Panoramafotos aus, die aus der Position des Fahrers gemacht wurden. Darin wurden sämtliche sichtrelevanten Konturen des Innenraums erfasst. Ebenfalls berücksichtigt wurden die Spiegelflächen sowie die toten Winkel der Karosserie. Bewertet wurde die Sicht jeweils in den unfallträchtigen Verkehrssituationen Spurwechsel, Abbiegen und Einparken.



"Die Gefahr, beim Abbiegen, Spurwechsel oder Einparken Fahrzeuge oder Fußgänger zu übersehen, ist deutlich gestiegen", lautet das Fazit der Tester. Vom ADAC nachgestellte Szenen verdeutlichen das Risiko: So wird bei einer Oberklasse-Limousine ein nebenher fahrender Radfahrer von der B-Säule verdeckt. Beim Blick nach hinten aus einem Kompaktmodell verschwindet ein Kinderwagen, den ein Fußgänger schiebt, im toten Winkel von Karosserie und Kopfstützen. Bei einem weiteren Kleinwagen schluckt die A-Säule sogar einen ganzen Smart.



Die Sichtproblematik neuer Fahrzeuge ist auch beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR) in Bonn bekannt. DVR-Technikexperte Welf Stankowitz führt sie unter anderem auf den verbesserten Insassenschutz zurück. So gerieten die Säulen oft so massiv, weil die Konstrukteure die Karosserie besonders crashsicher machen wollen. Das sei zwar einerseits zu begrüßen, weil das Auto dann für die Insassen sicherer wird, so Stankowitz. "Ich halte es aber für bedenklich, wenn die Hersteller auf der anderen Seite die Sicht verschlechtern." Auch ADAC-Sprecher Jochen Oesterle weist darauf hin, dass die Sicht nicht zwangsläufig unter der Crashsicherheit leiden muss: "Insassenschutz und Rundumsicht müssen kein Widerspruch sein - das zeigen die positiven Beispiele im Test."