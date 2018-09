Am Pfingstwochenende erwartet der ADAC bundesweit volle Straßen. Auf den süddeutschen Autobahnen wird es längere Staus geben, da in Bayern die Pfingstferien beginnen und sie in Baden-Württemberg noch eine Woche andauern. In anderen Bundesländern haben die Kinder einen Tag frei, so dass zusätzlich mit vielen Kurzurlaubern zu rechnen ist. Die größten Verkehrsstörungen sind am Freitagnachmittag und -abend, sowie am Samstag einzuplanen. Pfingstmontag und am Dienstag, 6. Juni, ist wieder mit regem Heimreiseverkehr zu rechnen.



Auf folgenden Strecken wird es teilweise nur langsam vorangehen:



* A 7 Hamburg – Flensburg



* A 7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Kempten



* A 1 Köln – Bremen – Hamburg – Lübeck



* A 10 Berliner Ring



* A 24 Berlin – Autobahndreieck Wittstock