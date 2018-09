In der Community treffen Sie Studenten Ihres Fachs und Ihrer Hochschule, hier lernen Sie neue interessante Menschen kennen, mit denen Sie diskutieren können.



In der Campus-Community präsentieren Sie sich auf einer persönlichen Seite, die Sie ein Bild Ihrer Wahl schmücken können.



Reden Sie mit! Eröffnen Sie eine Diskussion auf Ihrer eigenen Seite oder diskutieren Sie mit auf den Seiten anderer Leser. Sie können Artikel schreiben und diese auf Ihrer eigenen Seite veröffentlichen. Oder stellen Sie Ihre Texte auf die Seite der Gruppe, deren Mitglied Sie geworden sind.



Wenn Sie mögen, können Sie sich auch an der Weiterentwicklung der Seite beteiligen. Wir sind in der Betaphase und erweitern unser Angebot nach und nach. Unser Technikteam ist sehr gespannt auf Ihre Anregungen. Schauen Sie einfach auf einer der Seite der Redaktion vorbei und schreiben Sie uns Ihren Hinweis.



Sie haben Fragen? Eine verständliche Bedienungsanleitung zur Campus-Community finden Sie auf der Hilfe-Seite.



Schauen Sie rein in die Campus-Community und melden Sie sich gleich an!



© ZEIT online/ Norbert Bayer BILD