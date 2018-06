Es ist die allererste Woche an der Uni, viele neue Bekannte; mit drei Studentinnen sitze ich beim Kaffee zusammen. »Habt ihr eigentlich einen Freund?«, fragt eine. Die Frage brennt in meinen Ohren. Jeder glaubt, dass er alles über den anderen erfahren muss, schon beim ersten Treffen. Also: »Habt ihr eigentlich einen Freund?«

»Nein. Ich habe eine Freundin«, sage ich.

Geschockte Blicke. Entsetzen in den Gesichtern. Reaktionen, die ich oft erfahre, wenn ich sage, dass ich lesbisch bin; die mir zeigen, dass Lesben in der Mitte der Gesellschaft immer noch nicht richtig akzeptiert werden, auch wenn Medien und prominente Homosexuelle den Standpunkt vertreten, »uns« ginge es gut. Aber das stimmt einfach nicht.

Lesbischsein ist für die meisten Leute ja »irgendwie ganz okay«. Das sagen sie öffentlich. Doch dieses Lippenbekenntnis steht im Kontrast zur Wirklichkeit. Wenn Schwule und Lesben im Alltag angefeindet oder angepöbelt werden, hilft ihnen kein Antidiskriminierungsgesetz und meistens auch kein couragierter Bürger. Wir Lesben haben es sogar noch etwas schwerer als Schwule. Schwule werden oft weiblich-süß verklärt und nutzen ihre Sexualität als Teil ihrer Extrovertiertheit. Lesben hingegen werden bevorzugt mit oft negativen männlichen Attributen assoziiert.

Weil mir die dummen Sprüche meist türkischer Jungs die gute Laune verderben, überlege ich mir zweimal, ob ich meine Freundin in der Fußgängerzone von Hannover küsse. Und es sind nicht nur Sprüche, sondern Glotzen, Tuscheln, Lachen. Sogar Gewalt. Echte Angriffe sind mir zum Glück bis jetzt erspart geblieben, aber es gibt Menschen, die zählen »Leuten wie mir« auf, was sie machen würden, wenn sie uns im Dunkeln begegneten: uns zusammenschlagen, abstechen oder aber »es uns so richtig besorgen«. Wir seien ja schließlich »pervers«.

Man sollte meinen, dass an der Universität alles anders ist. Die Uni: eine Insel der Bildung. Die Studenten: eine geistige Elite, bekannt für oft alternatives, nicht regelkonformes Denken. Das kann doch eigentlich nur ein Ort der Toleranz sein! Die unverbesserlichen Türkenjungs in der Stadt sind das eine. Das andere ist der aufgeklärt-wissensdurstige Teil der Gesellschaft. Wenigstens hier sollte nur der Mensch zählen. Hier sollte der Ort sein, an dem Werte nicht nur gelehrt, sondern gelebt werden. Aber so ist es hier nicht.

Die Uni ist keine Person mit einer Einzelmeinung, sondern besteht aus vielen Teilen einer Gesellschaft – einer Gesellschaft, die in manchen Bereichen noch immer intolerant ist. Ob ein homosexueller Student sich an der Uni wohl fühlen kann, hängt von der Einstellung der Kommilitonen und dem allgemeinen Klima an der Hochschule ab. An vielen Unis aber herrscht eine Atmosphäre der Unsicherheit, der Doppeldeutigkeiten und des Unwohlseins.