Normalerweise stehen im Handbuch für Erstsemester Dinge wie: Kopierkarte kaufen, Bibliotheksausweis beantragen, Zugangsdaten für den Uni-Computer einrichten lassen. Am Journalistischen Institut der Universität Missouri heißt es seit einem Semester auch: "Erstsemester des Studiengangs Journalistik benötigen einen iPod touch."

Der Grund: Mithilfe des Audio-Video-Players mit Internetzugang sollen sich die Studenten die Vorlesungen sowie Texte oder kurze Videos jederzeit ansehen können. So sollen sie effizienter arbeiten, das glauben zumindest die Verantwortlichen an der Uni. Und damit der Student nicht zu viel Zeit mit der Suche nach dem richtigen Gerät verschwenden muss, hat sich die Fakultät direkt eine Kaufempfehlung erlaubt. Andere Player ausgeschlossen, einzige Alternative wäre – wer hätte es gedacht – ein iPhone.

Finanzielle Vorteile hat die Hochschule nach eigenen Angaben durch ihre Empfehlung nicht. Die Studenten sollen aber auch keine Nachteile haben, deshalb bekommen alle, die mittellos sind, den Anschaffungspreis erstattet.

Klicken Sie auf das Bild, um auf die Seite des Magazins zu gelangen © ZEIT ONLINE

An deutschen Universitäten kann man sich die Einführung einer iPod-Pflicht allerdings schwer vorstellen. "Eine Bindung an eine bestimmte Firma würde sich bei uns nie durchsetzen, das würden auch die Studenten nicht mitmachen", sagt Nikolaus Renner, Journalistikprofessor an der Uni Mainz. Sein Kollege Michael Haller von der Uni Leipzig findet es zwar sinnvoll, Aufzeichnungen, Videos und Präsentationen für die Nachbearbeitung zur Verfügung zu stellen – allerdings nicht auf diese Weise. "Wir bevorzugen E-Learning-Plattformen, weil nur diese die hinreichend komplexe Umsetzung und Nutzung der Materialien zulassen."

In Missouri dagegen wurden bereits spezielle Apps für die Studenten entwickelt – sie sollen Erstsemestern helfen, sich an der Uni zurechtzufinden. Direkte Kommunikation mit den Kommilitonen wäre damit endlich überflüssig.