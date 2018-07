Kollegen privat zu treffen kann heikel sein oder auch sehr schön, in jedem Fall ist es ein Glücksspiel mit hohem Risiko. Allein schon der Ehepartner ist meist eine Entdeckung, die das Kollegenbild dramatisch ins Positive oder Negative verschieben kann. Häusliche Einladungen kommen Enttarnungen gleich – die Möbel, der Inhalt der Bücherregale, die Erzogenheit (oder eben nicht) der Kinder, das Porzellan, all das erzählt Entwicklungs- und Bildungsromane, die vielleicht besser nicht oder nicht von jedem gelesen werden sollten.

Im sparsamen Stuttgart habe ich einmal den Fehler begangen, zur angemessenen Feier meines 30. Geburtstags ein Sparbuch aufzulösen, was die – nur unter anderen – anwesenden Kollegen zu der irrigen Meinung brachte, dass ich auf mein kärgliches Gehalt nicht angewiesen, sondern von Haus aus vermögend sei. Der fatale Eindruck verschlechterte sich noch durch die Ungezwungenheit, mit der sich meine angereisten Münchner Freunde amüsierten.

Aber mit dem größten Schrecken von allen erinnere ich mich an den Sonntagmorgen in einer sonnendurchfluteten Parkaue, in der ich auf eine weithin gefürchtete und somit wenig geschätzte Kollegin stieß. Wir versuchten ein überaus höfliches und vorsichtiges Gespräch, währenddessen mein Hund, sonst jedermanns Freund, unablässig leise, aber hörbar knurrte. Offensichtlich hatte sich meine Antipathie übertragen. Als wir das zunehmend haklige Gespräch schließlich abbrachen, bellte der Hund, in der gespannten Leine aufsteigend, zu allem Überfluss noch einen Hasslaut hinterher. Ich streichelte ihn beruhigend, aber er schnaufte nur rechthaberisch, als wollte er sagen: "Die falsche Schlange, na, ist doch wahr!"

Naheliegenderweise verbesserte sich das Verhältnis zu der Kollegin nicht. Meine Furcht wuchs in den folgenden Wochen noch, und manches Mal hätte ich gewünscht, dass mein Hund, nachdem er zur Eskalation beigetragen hatte, mich nun auch im Büro beschützte und der Dame den Zutritt zu meinem Zimmer verwehrte.

Sollte man also Kollegenkontakte außerhalb des Büros eher meiden? Wenn nicht eine übergroße Sympathie schon in der gemeinsamen Arbeit entstanden ist, neige ich zu der Antwort Ja. Es sei denn, es gibt ohnehin die Sitte ausufernder Betriebsfeiern. Denn kein Hausbesuch, kein gemeinsamer Sport oder Spaziergang kann so decouvrierend sein wie das Feier-, das Trink- und Essverhalten. Haben Sie einmal gesehen, wie der Kollege Messer und Gabel hält (zum Beispiel das Messer wie einen Bleistift), kommt sowieso jeder Wunsch nach der Gnade des Nichtwissens zu spät. Es hilft dann nur noch äußerste Rationalität, die unbestechlich zwischen Leistung und Sozialcharakter unterscheidet; oder hilfsweise die demokratische Toleranz, die das Gemischte unserer Gesellschaft zum Ideal erhebt. Auch ohne Migrationshintergrund von Kollegen verlangt ein jedes Büro nun einmal die Bereitschaft zu lässig praktiziertem Multikulti.