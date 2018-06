Mitgefühl ist nicht immer gut, Ärzte wissen das. Wenn ein Arzt einem Patienten voller Mitgefühl eröffnet, dass der nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hat, reißt offenbar gerade das Mitgefühl des Arztes den Patienten oft in eine tiefe depressionsartige Krise, das zeigen Studien. Wenn der Arzt dagegen sachlich die Fakten referiert, reagiert der Patient meist gefasster und kann seine verbleibende Zeit mit größerer Entschlusskraft selber gestalten. Ähnlich sollten auch Profs ihr Mitgefühl regulieren und den Studenten klar eröffnen, dass sie nur eine begrenzte Zeit zum Studium haben. Vielleicht machen die dann das Beste aus dieser Zeit.

Mitgefühl hat seinen Preis. So wichtig es als soziale Kompetenz sein mag, so schädlich kann es zugleich sein. Wenn der Prof beginnt, die Fehler der Studenten aus deren Lebenssituation heraus zu verstehen, dann geht der Ernst der Lehre verloren. Statt des Fachs geht es dann schon um etwas anderes.

Natürlich wünschen wir uns alle mehr Mitgefühl. Aber ein Professor muss etwas ganz anderes vertreten als die Freundlichkeit, nämlich einen Denkstil und eine Wissenskultur. Er muss herausfordern.

Am meisten habe ich selbst von dem Prof gelernt, der am wenigsten Mitgefühl zeigte und mir meine Schwächen direkt und unverblümt vor den Kopf stieß. Da hieß es dann: »Was soll denn der Quatsch? Der ganze Ansatz ist falsch«, und eben nicht: »Eine gute erste Annäherung. Ich freue mich, dass Sie sich auf Ihnen so fremdes Material eingelassen haben. Und dabei haben Sie noch so viele Nebenjobs. Wie schaffen Sie das bloß?«

Es herrscht ein pseudopädagogischer Ton an vielen Unis, der den Prof zum netten Onkel verklärt. Da herrscht Mitgefühl, da gibt es Entschuldigungen für alles und jedes, nur der echte Ansporn fehlt. Man gehört ja bereits, das beweist das Mitgefühl des Profs, zur Familie.

Ohne Mitgefühl geht es aber auch nicht. Wenn man etwa Sarah Blaffer Hrdy oder Michael Tomasello folgt, besteht die Kerndifferenz zwischen behaarten und haarlosen Affen in dem hohen Grad des Mitgefühls der Letzteren (also der Menschen). Man stelle sich vor, 30 Affen wären in einen Raum gesperrt, und es dürfte immer nur einer von ihnen agieren, willkürlich ausgewählt. Vermutlich wäre der am Ende tot. Der Mensch aber verkneift es sich, Kommilitonen zu massakrieren oder mit Bananen zu bewerfen, selbst wenn stupide Referate danach schreien. Er weiß ja selbst, wie es ist, da vorn zu stehen.

Am besten wäre also weder der Affe ohne Mitgefühl noch ein warmherziger Prof, der all die Irrwege und Ausreden der Studenten irgendwie menschlich findet. Ideal wäre ein Prof, der durchaus Mitgefühl hat, es aber gut zu kontrollieren weiß und sich die Affenmaske aufsetzen kann.

Professor Fritz Breithaupt, 42, erklärt in ZEIT CAMPUS regelmäßig das Innenleben der Profs. Er lehrt derzeit an der Indiana University in Bloomington, USA. Haben Sie auch eine Frage? Dann schreiben Sie eine E-Mail an fritz@zeit.de