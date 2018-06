Jemand musste Josephine K. verwechselt haben, denn ohne dass sie etwas Böses getan hätte, saß sie eines Morgens in einer Klausur und blickte auf Fragen, die sie nicht beantworten konnte. Die Prüfung war wichtig, das Aufgabenblatt ihres, aber die Fragen darauf stammten aus einem Seminar, das sie gar nicht belegt hatte. Ihren Kommilitonen ging es genauso. Der Professor war nicht anwesend, ein hilfloser Hiwi telefonierte ihm schließlich hinterher. Am Telefon dachte sich der Professor auf die Schnelle neue Klausurfragen aus, und die Studenten bekamen am Ende eine halbe Stunde mehr Zeit für die Klausur, obwohl sie eine Stunde verloren hatten. »Dass das Chaos im Studium so schlimm sein würde, hätte ich nie erwartet«, sagt Josephine. Sie ist 24 Jahre alt, heißt eigentlich anders und studiert Medienwissenschaften in Bonn. Als sie die Aufgabenblätter sah, war sie schon an einem Punkt angelangt, an dem sie nichts mehr wunderte. Die Klausur war eine Nachschreibeklausur, weil in der ersten die Hälfte der Studenten durchgefallen war. Warum? Weil der Professor am Anfang des Semesters gesagt hatte, es gebe keine Klausur, und am Ende des Semesters, es gebe, Überraschung, Überraschung, doch eine.

Studieren ist nicht einfach. Man braucht die allgemeine Hochschulreife dazu, und es kostet Geld. Das weiß man vorher. Was man nicht weiß: Es kostet Nerven und viel, viel Zeit. Sie verrinnt in Fluren, vor verschlossenen Bürotüren und in Telefonwarteschleifen, man verbringt sie über Formularen, auf der Jagd nach Stempeln und mit vergeblichen Anmeldeversuchen im Computersystem. Sie wird von Fragen gefressen, die keiner beantworten kann. Von Vorschriften, die keiner erklärt. Sie wird von Formfehlern vertilgt, die man manchmal selber macht, ohne es zu bemerken – bis zwei Tage nach Ende einer Frist der Hinweis kommt, dass man so leider nicht zur Prüfung zugelassen werden könne und es im kommenden Semester noch einmal probieren müsse. Oder von Fehlern, die andere machen, von denen man aber auch erst erfährt, wenn es zu spät ist. Die Uni ist einfach ein extrem komplexes System, und wie alle komplexen Systeme produziert sie Vorschriften, Fehler und Frustration.

Kann man sich dagegen wehren? Bloß ein wenig, und wie, das steht auf Seite 26. Aber manchmal tröstet es ja auch schon, zu wissen, warum die Universität ist, wie sie ist, und dass es anderen genauso geht. In den besonders bizarren Fällen bleiben allerdings oft nur noch Lachen und Kopfschütteln als Ventil für den Zorn.

Armin Himmelrath hat als Student und als Privatdozent viele Jahre im Uni-System verbracht, er kennt beide Seiten, und eigentlich, sagt er, liebe er die Universität, aber – aber, aber, aber! Himmelrath hat das Handbuch für Unihasser geschrieben und darin der Bürokratie ein eigenes Kapitel gewidmet. »Es ist typisch deutsch«, sagt er, »dass Formalitäten Qualität abbilden sollen.« Er hat zum Beispiel die Geschichte des Studenten aufgeschrieben, der bei einem versuchten Uni-Wechsel mehrmals bei seiner neuen Hochschule vorsprechen musste, weil das Sekretariat mit den Dokumenten aus dem ersten Anlauf nicht zufrieden war. Die Stempel darauf waren rund. Sie hätten aber eckig sein müssen.

Von all den Disziplinen, in denen sich Studenten mit der Bürokratie an den Hochschulen messen können, ist der Wechsel der Uni wohl der schwerste, der Zehnkampf des Studentenlebens. Studenten haben es hier mit einem trickreichen Gegner zu tun: dem Föderalismus. Die Länder haben in der Bildung das Sagen, und sie entscheiden von Land zu Land gern unterschiedlich. Zum Beispiel in der Lehrerausbildung: Mal schließen die Lehramtsstudenten mit dem Staatsexamen ab, mal mit dem Master, mal gar mit beidem gleichzeitig. Im einen Bundesland müssen sie sich von vornherein entscheiden, Lehrer zu werden, im anderen erst nach dem Bachelor. Mal muss man von Beginn an wissen, in welcher Schulform man später unterrichten möchte, mal nicht. Manchmal hängt der Abschluss auch davon ab, an welcher Uni eines Bundeslandes man studiert. Entdecke die Möglichkeiten!

Das Problem sind nicht nur die verschiedenen Bundesländer. »Die Profilbildung der einzelnen Universitäten baut weitere Hürden auf«, sagt Armin Himmelrath. »Die einen bieten ihren Germanistikbachelor mit einem linguistischen Schwerpunkt an, die anderen ohne; die einen beschäftigen sich in der Medizin besonders mit der Verletzungsanfälligkeit des linken Ellbogens bei Sonnenschein – und die anderen bei Regen«, sagt er. Bevor die einen die Leistungen einer anderen Uni anerkennen, wird deswegen erst einmal geprüft. Gründlich.

Solveig Stahl, 28, zum Beispiel studierte Englisch und Deutsch in Düsseldorf und wollte nach der Zwischenprüfung nach Freiburg wechseln. In Düsseldorf gehörten zur Zwischenprüfung nur Klausuren, in Freiburg auch eine mündliche Prüfung. Zunächst ging alles glatt. Die Universitäten stellten nach einigen Wochen fest, dass beide Zwischenprüfungen äquivalent waren. Aber dann bemerkte die Freiburger Uni, dass in Düsseldorf die Scheine bis zur Zwischenprüfung unbenotet waren – ganz anders als in Freiburg. Solveig verbrachte weitere zwei Monate damit, sich von ihren ehemaligen Profs Noten zu organisieren.