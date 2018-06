STUDIEREN



Herein

So wohnen Studenten: Eine Fabrik-WG in London [Seite 3]

Studenten-Werke

Mahlzeit! Mensaessen in Einzelteilen [Seite 10]



Einsteigen

Die Welt da draußen: Unis fragen nach der Hautfarbe [Seite 15]

Projektmappe: Ein Firmen-TÜV für Praktikanten [Seite 15]

Einführung in die Statistik: So wohnen Studenten [Seite 16]

Frag Professor Fritz: Kann ich als Vielredner im Seminar punkten? [Seite 16]

Titelgeschichte

Wie soll ich mich entscheiden? Liebe, Uni, Praktikum: In der Studienzeit muss man ständig Entschlüsse fassen. Wie man lernt, mit dem Druck umzugehen [Seite 18]

Service Spezial

Promotion: Geldquellen, Organisation und die verscheidenen Wege zum Doktor. Sieben Tipps für Titelhelden [Seite 26]



Ehemaligenverein

Oskar Wilde: Der Exaltierte [Seite 34]

Studentenrapper

»Ich fick deinen Studentenrap!« Bushido und Co. beschimpfen Studenten. Drei rappende Akademiker antworten [Seite 36]

ARBEITEN

Einsteigen

Die Welt da draußen: Dicke Lehrer werden nicht verbeamtet [Seite 41]

Praktikumszeugnis für das ZDF-auslandsjournal [Seite 41]

Lexikon der Arbeitswelt:jens Jessen über den Ausstand [Seite 42]

Volkswirtschaftlicher Schaden durch Fußballgucken [Seite 42]

Lehrer werden

Was nun, Frau Hornung? An den Schulen hat sich einiges geändert. Die Probleme einer jungen Lehrerin [Seite 44]

Das erste Mal

Einen Terroristen verteidigen: Eine Anwältin berichtet [Seite 48]

Handel & Konsum

Die Poesie des Wocheneinkaufs: Gedichte auf dem Kassenzettel [Seite 50]

»Man muss mit Kritik umgehen können«, sagt der Nestlé-Chef über die Kampagnen gegen sein Unternehmen [Seite 52]

Akademiker, bitte an Kasse drei! Beim Discounter fängt man ganz unten an. Was Einsteiger wissen müssen [Seite 56]

Meinung

Wir sind nicht nett! Unsere Generationen wird noch rebellieren. Ein Manifest [Seite 58]

LEBEN

Einsteigen

Die Welt da draußen:Hausbesetzung wird in Amsterdam verboten [Seite 61]

Dr. Sommers Aufklärung: Weisheiten aus dem Zettelkasten [Seite 61]

Ich weiß von nichts: Philipp Schwenke deutet Gefühle [Seite 62]

Ausland

Studieren hinter Maschendraht:David zieht aus Deutschland in eine isaelische Siedlung im Westjordanland. Plötzlich ist er Teil des Nahostkonflikts [Seite 64]

In der Mensa mit

Anne Will: Die Moderatorin spricht über unsympathische Talkshowgäste und Frauen im Fernsehen [Seite 70]

Einkaufszettel

Runterkommen: Diese Dinge helfen beim Entspannen [Seite 74]

Reisen

Raus! Backpacking-Tipps zum Welterkunden [Seite 76]



Kultur

Goethe reloaded: Jetzt kommt er auch ins Kino [Seite 78]

Alt vs. Jung: Filme über das Auslandssemester [Seite 79]

»Ich mach meine eigenen Regeln«, sagt Janelle Monáe [Seite 79]

Vom Lieben und Leiden: Bücher für den Sommer [Seite 79]

Exmatrikulation

»Ab in den Heidepark!« Der Moment nach der Prüfung [Seite 82]

INHALTSVERZEICHNIS BEILAGE BERUFSBILDER - Die Welt der Berater

Wer blufft bloß?

Sieben Personen – sechs Berater und ein Blender: Ein Bilderrätsel [Seite 5]

Klicks und Kilometer

Ein Tag im Leben eines IT-Beraters [Seite 6]

Im Wettkampf um Talente

Wie McKinsey und Co. Nachwuchs werben. Ein Interview [Seite 8]

Gut und Böse

Die LIcht- und Schattenseiten des Berufs im Überblick [Seite 10]

Es geht auch ohne Reisen

Inhouse-Berater arbeiten nur für ein einziges Unternehmen [Seite 12]

Mit gutem Gewissen

Ein Beratungsunternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit ein [Seite 14]

Am Start

Antworten auf die drängensten Fragen zum Ein- und Ausstieg [Seite 16]

Kolumne

Teurer Rat – warum es manchmal besser ist sich zurückzuhalten [Seite 18]

