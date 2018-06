Umgerechnet gut 20.000 volle Richterstellen gibt es in Deutschland, davon rund 500 beim Bund, der Rest in den Ländern. Für Staatsanwälte existieren rund 5000 Stellen – die übergroße Mehrheit ist auch hier bei den Ländern beschäftigt.

Dem stehen momentan mehr als sechsmal so viele Rechtsanwälte gegenüber: 15.3000 sind es zurzeit. Vor zehn Jahren waren es noch 104.000, 1990 gut 56.000. Im Moment kommt ein Anwalt auf 545 Bürger. Ein knappes Drittel der Anwälte sind Frauen.

Zum Fachanwalt weitergebildet haben sich über 38.000 der derzeit tätigen Juristen, einige Tausend tragen sogar zwei, sehr wenige drei Fachanwaltstitel. Von den mittlerweile 20 Spezialisierungsrichtungen sind Arbeitsrecht und Familienrecht mit jeweils mehr als 8000 Experten am häufigsten vertreten, das Schlusslicht bildet das Agrarrecht, auf das sich bisher nur ein paar Dutzend Anwälte spezialisiert haben. Die Zahl der Rechtsanwälte wächst nach wie vor, allerdings verringert sich die jährliche Zuwachsrate. Sie fiel zuletzt auf weniger als zwei Prozent.

Junge Kanzleigründer können oft nicht von ihren Honoraren leben. Detaillierte Daten erhob zuletzt das Soldan Institut für Anwaltmanagement, das im Jahr 2005 die Gründer des Zulassungsjahrgangs 2003 befragte. Gründer einer Einzelkanzlei bekamen im Schnitt monatlich 1531 Euro Honorar und hatten Kosten von 927 Euro; bei den Gründern in Bürogemeinschaften blieb noch weniger übrig. Unzufrieden mit dem Einkommen waren nicht nur Selbstständige. Insgesamt 68 Prozent der Junganwälte gaben in der Studie an, sie verdienten zu schlecht.

In scharfem Gegensatz dazu stehen die Spitzengehälter, mit denen internationale Großkanzleien sehr gute Absolventen locken. Sie reichen bisweilen an die 100.000 Euro heran. Wie viel Juristen nach zehn Berufsjahren verdienen, hat das Hochschul-Informations-System in Hannover für den Jahrgang 1997 untersucht: 69.600 Euro waren es im Schnitt, wobei die Hälfte der Befragten weniger als 53.300 Euro nach Hause brachte. Mit ihrem Einkommen zufrieden oder sehr zufrieden waren knapp 50 Prozent.

Gute Nachrichten kommen vom Staufenbiel Institut in Köln. Einer Umfrage zufolge rechnen viele Unternehmen mittelfristig mit einem steigenden Bedarf an Juristen.